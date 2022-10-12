Росія атакувала прикордонні громади Харківщини

На деокупованій території області триває розмінування

Російські загарбники протягом минулої доби обстрілювали населені пункти Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення та біля кордону з РФ в Куп’янському, Харківському та Чугуївському районах. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини, що розташовані близько до лінії зіткнення та біля кордону з РФ в Куп'янському, Харківському та Чугуївському районах.

Зокрема під ударами опинилися: Стрілеча, Красне, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Стариця, Дворічна та Дворічне. За попередніми даними, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив Синєгубов, на деокупованій території області триває розмінування та відновлення пошкодженої окупантами критичної інфраструктури.

За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 668 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.