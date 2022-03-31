Медведчук може перебувати в Угорщині – блогер

Обласна рада Закарпаття не поспішає знімати з посад представників ОПЗЖ

Одіозний проросійський політик, кум російського президента путіна Віктор Медведчук може перебувати в Угорщині.

Про це у своєму блозі на «Цензор.нет» пише медіа аналітик, політолог Назар Приходько.

Він посилається на кілька інформаційних джерел, зокрема, телеграм канал «ИнсайдерUA».

«Медведчука могли провести через один із контрабандистських коридорів на Закарпатті за сприяння нардепів Петьовки, Лунченка та Поляка, які за даними «Української правди», є людьми Авакова. В принципі – не дивно: Закарпаття, в політичному плані, давно стало прихистком і своєрідною базою для проросійського політикуму. Власне, нардеп Григорій Суркіс, разом із братом та онуками призовного віку втекли саме через Закарпаття, як і дружина Котвицького, якого ЗМІ називають «гаманцем Авакова»», – пише аналітик.

Крім того, він згадав давнього соратника Медведчука Нестора Шуфрича, який не лише родом із Закарпаття, але й разом з Лунченком лобіював у Верховній Раді інтереси Угорщини, яка під час російсько-української війни зайняла недружню до нас позицію.

Також Приходько нагадав, що обласна рада Закарпаття не поспішає знімати з посад представників ОПЗЖ, хоча РНБО прийняла рішення щодо заборони діяльності цієї проросійської партії.

При цьому, за словами політолога, голова обласної ради Володимир Чубірко навмисно не проводить сесію, щоб не знімати з посад представників ОПЗЖ. Також Назар Приходько нагадав, що, за повідомленнями «Дзеркала тижня», поліція Закарпаття зараз фактично захищає місцевих депутатів від ОПЗЖ.

«Є відчуття того, що у Мєдвєдчука там «все схвачено й за все заплачено». Стосовно того, чи може Мєдвєдчук перебувати в Білорусі, як повідомлялося раніше? Теоретично – так, втім, до нього накопичилося дуже багато питань у Кремля, зокрема про розкрадені гроші виділені на будівництво п‘ятої колони, а Білорусь контролюється Москвою, тому навряд... А от Угорщина – оптимальний варіант. Тому, пропоную до пошукових заходів стосовно Мєдвєдчука додати і цей напрямок», – резюмував Назар Приходько.

Нагадаємо, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом, втік 27 лютого.

Згодом з’ясувалося, що президент рф володимир путін розпочав розслідування щодо можливого розкрадання коштів, виділених на створення «п’ятої колони» – проросійської агентури в Україні. Є підстави вважати, що один лише Віктор Медведчук привласнив близько 1 млрд доларів з виділених коштів.

В середині березня у Медведчука знайшли золотий вагон – копію вагонів компанії «Pullman», яка виробляє люксові автомобілі та залізничні вагони вартістю $ 2,5 млн.