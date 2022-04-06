Життя в полоні. Свідчення чоловіка, якому кадирівці прострелили ногу

Чоловік вижив лише тому, що нічого не сказав загарбникам

Росіяни продовжують вбивати та катувати українців

Від початку повномасштабного вторгнення рашистів все більше українців надають свідчення про злочини окупантів.

Павло, житель селища Димер, що розташоване за 50 кілометрів на північ від Києва, побував у полоні та зумів вижити. Тепер його свідчення будуть корисними для майбутнього трибуналу.

Журналісти Слідства.Інфо поговорили з чоловіком. Він розповів, як на початку березня Димер окупували російські військові, які обкрадали місцеві хати та влаштували собі базу на місцевому заводі.

Павло разом з товаришем опинився у полоні через те, що допомагав українським військовим, а окупанти знайшли докази у його телефоні.

За його словами, загарбники були вкрай здивованими рівнем життя українців.

«Вони приїхали нас звільняти. Але були змушені визнати, що ми живемо краще за них. Вони ніби казали, що з Омська і в них умови життя набагато гірші, ніж тут», – розповів чоловік.

Павло з другом вижили. У полоні їх сильно били, надто коли побачили, що їх не бояться. Кадирівець погрожував відрізати голову, а тоді прострелив Павлові ногу. Через кілька днів обох вивезли та висадили посеред сусіднього села.

2 квітня Київська обласна влада заявила, що регіон звільнено від росіян.

Зазначимо, що за даними Пентагону, частина російських військ все ще націлена на Київ.

Напередодні мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян, які виїхали з міста, з проханням поки що не повертатися. Він не виключає ракетних обстрілів столиці.

У трьох районах Київської області, які були звільнені від російських окупантів, продовжує діяти комендантська година.

Також додамо, що окупанти на Київщині зруйнували п'ять мостів. Наразі зводяться тимчасові переправи і одночасно починається будівництво постійних.