  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Кум Медведчука «слуга народу» Холодов виїхав за кордон

    Народний депутат від фракції &laquo;Слуга народу&raquo;, кум Віктора Медведчука Андрій Холодов - Кум Медведчука «слуга народу» Холодов виїхав за кордон
    Народний депутат від фракції «Слуга народу», кум Віктора Медведчука Андрій Холодов
    фото: УП

    У партії кажуть, що нардеп поїхав «з гуманітарною місією»

    Народний депутат від фракції «Слуга народу», кум Віктора Медведчука Андрій Холодов разом із дружиною виїхали з України. Відомо, що це сталося 31 березня, однак у партії пояснюють це гуманітарною місією. Про це пише «Українська правда» з посиланням на правоохоронців та речницю фракції «Слуга народу» Юлію Палійчук

    Як свідчать джерела ЗМІ в правоохоронних органах, Холодов виїхав о 14:15 31 березня на автівці Mercedes до Румунії через прикордонний пункт Порубне.

    Його пасажирами були дружина Катерина Шаховська і 65-річний Володимир Шаховський.

    У коментарі виданню Палійчук пояснила, що Холодов виїхав закордон із гуманітарною місією, деталі якої наразі не можна повідомляти. Вона запевнила, що 4 квітня очікують на повернення депутата до України.

    «Народний депутат Андрій Холодов отримав офіційний дозвіл перетнути державний кордон України для виконання гуманітарної місії. На ваш запит я отримала можливість ознайомитися з документом, у якому зазначена дозволена дата проїзду й повернення на територію України, а також пункт пропуску, через який буде здійснено проїзд.

    Андрій Холодов офіційно виконує гуманітарну місію, подробиці якої не можуть бути розголошені. Згідно з офіційним документом, 4 квітня він буде на території України з гуманітарним вантажем. Цю інформацію він підтвердив мені в телефонній розмові», – каже Палійчук.

    Окремо джерела поінформували журналістів, що 24 лютого, в першу добу повномасштабної війни Росії проти України, сина народного депутата вивезли на авто до Польщі.

    Близько 5:52 ранку 25-річний Філіп Холодов як пасажир авто Volkswagen виїхав до Польщі через пункт пропуску Грушів на Львівщині. Водій автівки 39-річний Тарас Шутяк повернувся до України через той же пункт пропуску Грушів за 2 години.

    Палійчук відреагувала на факт перетину сином нардепа кордоном у перший день війни, що вона не може коментувати особисте життя членів родин нардепів. Однак вона додала, що, за її даними, Філіп Холодов перебував за кордоном і до 24 лютого.

    Слід зазначити, що Філіп Холодов виїхав з країни до запровадження воєнного стану в Україні, оголошення загальної мобілізації та відповідно обмеження прикордонною службою виїзду чоловіків віком 18-60 років закордон.

    До слова, минулого тижня нардеп Тищенко нарешті з'явився у Раді, і знову конфуз.

    Читайте також: «Їб*шимо! Так і напишіть». Як працює оборонна коаліція у Верховній Раді
    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти депутат війна Україна дружина партія Слуга народу кордон окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кум Медведчука «слуга народу» Холодов виїхав за кордон