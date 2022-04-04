Кум Медведчука «слуга народу» Холодов виїхав за кордон

У партії кажуть, що нардеп поїхав «з гуманітарною місією»

Народний депутат від фракції «Слуга народу», кум Віктора Медведчука Андрій Холодов разом із дружиною виїхали з України. Відомо, що це сталося 31 березня, однак у партії пояснюють це гуманітарною місією. Про це пише «Українська правда» з посиланням на правоохоронців та речницю фракції «Слуга народу» Юлію Палійчук

Як свідчать джерела ЗМІ в правоохоронних органах, Холодов виїхав о 14:15 31 березня на автівці Mercedes до Румунії через прикордонний пункт Порубне.

Його пасажирами були дружина Катерина Шаховська і 65-річний Володимир Шаховський.

У коментарі виданню Палійчук пояснила, що Холодов виїхав закордон із гуманітарною місією, деталі якої наразі не можна повідомляти. Вона запевнила, що 4 квітня очікують на повернення депутата до України.

«Народний депутат Андрій Холодов отримав офіційний дозвіл перетнути державний кордон України для виконання гуманітарної місії. На ваш запит я отримала можливість ознайомитися з документом, у якому зазначена дозволена дата проїзду й повернення на територію України, а також пункт пропуску, через який буде здійснено проїзд.

Андрій Холодов офіційно виконує гуманітарну місію, подробиці якої не можуть бути розголошені. Згідно з офіційним документом, 4 квітня він буде на території України з гуманітарним вантажем. Цю інформацію він підтвердив мені в телефонній розмові», – каже Палійчук.

Окремо джерела поінформували журналістів, що 24 лютого, в першу добу повномасштабної війни Росії проти України, сина народного депутата вивезли на авто до Польщі.

Близько 5:52 ранку 25-річний Філіп Холодов як пасажир авто Volkswagen виїхав до Польщі через пункт пропуску Грушів на Львівщині. Водій автівки 39-річний Тарас Шутяк повернувся до України через той же пункт пропуску Грушів за 2 години.

Палійчук відреагувала на факт перетину сином нардепа кордоном у перший день війни, що вона не може коментувати особисте життя членів родин нардепів. Однак вона додала, що, за її даними, Філіп Холодов перебував за кордоном і до 24 лютого.

Слід зазначити, що Філіп Холодов виїхав з країни до запровадження воєнного стану в Україні, оголошення загальної мобілізації та відповідно обмеження прикордонною службою виїзду чоловіків віком 18-60 років закордон.

До слова, минулого тижня нардеп Тищенко нарешті з'явився у Раді, і знову конфуз.