Рада збільшила видатки держбюджету на 81 млрд грн: на що витратять кошти

Парламент збільшив видатки на соцдопомогу на 5,7 млрд грн

Зростання видатків буде відбуватися за рахунок збільшення показників державних запозичень

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №7523 про збільшення видатків державного бюджету на 80,9 млрд гривень. Відповідний документ опубліковано на сайті парламенту.

За відповідне рішення проголосували 244 народних депутати.

Відповідно до ухваленого документу, кошти будуть спрямовані на:

соцдопомогу (плюс 5,7 млрд грн);

субсидії на ЖКГ (плюс 3,3 млрд грн);

виплати ВПО (плюс 32,3 млрд грн);

пенсії (плюс 32,3 млрд грн);

програму підтримки фермерів та с/г виробників (плюс 1,5 млрд грн);

Фонд розвитку підприємництва (плюс 4 млрд грн);

«Доступні кредити 5-7-9%» (плюс 4 млрд грн) та субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (плюс 1,6 млрд грн).

Зростання видатків буде відбуватися за рахунок збільшення показників державних запозичень на 79,4 млрд грн та надходжень від іншої допомоги, наданої Європейським Союзом, – на 1,55 млрд грн.

Нагадаємо, Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав «вражаючим» реагування української влади на фінансово-економічні наслідки російського вторгнення та підкреслив, що макроекономічна допомога України повинна залишатися пріоритетним напрямком для міжнародних донорів.



