  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка
  4. Рада збільшила видатки держбюджету на 81 млрд грн: на що витратять кошти
рус
    Економіка

    Рада збільшила видатки держбюджету на 81 млрд грн: на що витратять кошти

    Парламент збільшив видатки на соцдопомогу на&nbsp;5,7 млрд грн - Рада збільшила видатки держбюджету на 81 млрд грн: на що витратять кошти
    Парламент збільшив видатки на соцдопомогу на 5,7 млрд грн
    фото: Верховна Рада України

    Зростання видатків буде відбуватися за рахунок збільшення показників державних запозичень

    Верховна Рада прийняла в цілому законопроект №7523 про збільшення видатків державного бюджету на 80,9 млрд гривень. Відповідний документ опубліковано на сайті парламенту.

    За відповідне рішення проголосували 244 народних депутати.

    Відповідно до ухваленого документу, кошти будуть спрямовані на:

    • соцдопомогу (плюс 5,7 млрд грн);
    • субсидії на ЖКГ (плюс 3,3 млрд грн);
    • виплати ВПО (плюс 32,3 млрд грн);
    • пенсії (плюс 32,3 млрд грн);
    • програму підтримки фермерів та с/г виробників (плюс 1,5 млрд грн);
    • Фонд розвитку підприємництва (плюс 4 млрд грн);
    • «Доступні кредити 5-7-9%» (плюс 4 млрд грн) та субвенції місцевим бюджетам на відновлення критичної інфраструктури (плюс 1,6 млрд грн).

    Зростання видатків буде відбуватися за рахунок збільшення показників державних запозичень на 79,4 млрд грн та надходжень від іншої допомоги, наданої Європейським Союзом, – на 1,55 млрд грн.

    Нагадаємо, Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

    Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав «вражаючим» реагування української влади на фінансово-економічні наслідки російського вторгнення та підкреслив, що макроекономічна допомога України повинна залишатися пріоритетним напрямком для міжнародних донорів.

    Читайте також: Скільки грошей від держави отримає бізнес? Деталі урядового рішення


    Теги: росія окупанти бюджет війна Держбюджет Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рада збільшила видатки держбюджету на 81 млрд грн: на що витратять кошти