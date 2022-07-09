Поляки назбирали понад $1,7 мільйона на Bayraktar для України

У Польщі зібрали третину коштів на купівлю Bayraktar для України

Гроші на Bayraktar для України переказали вже близько 72 тис. поляків

У Польщі в рамках акції «Купімо Україні «Байрактар», зібрано вже понад вісім мільйонів злотих (понад 1,7 млн дол.) Про це повідомляє «Укрінформ».

Це становить 35% від загальної суми, яку планують зібрати в Польщі до кінця липня.

Загалом, на акцію гроші переказали вже близько 72 тис. осіб.

До акції активно долучаються громадські активісти, відомі польські митці, журналісти. Польський політик, депутат Сейму Міхал Щерба з трибуни в залі Сейму закликав політиків долучитися до акції збору коштів на Bayraktar для України.

Акцію збору коштів на Bayraktar для України, що триває з 28 червня на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, ініціював відомий у Польщі громадський діяч, політолог і журналіст Славомір Сєраковський.

Нагадаємо, наприкінці травня литовська інтернетмовна компанія Laisvės TV розпочала збір коштів для купівлі «Байрактара» для України. Спочатку метою кампанії було зібрати потрібну суму за три тижні. Проте литовці впоралися швидше. Загалом було зібрано майже €6 млн.

Напередодні Литва відправила Україні Bayraktar, гроші на який збирала уся країна.

Раніше повідомлялося, що Туреччина безкоштовно передасть безпілотник «Байрактар», на який Литва збирала кошти для України. На зібрані кошти литовці закупили боєприпаси.







