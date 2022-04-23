Тернопіль: автівка влетіла в храм та розтрощила плащаницю (фото, відео)

Тернополянка на «Ауді» знесла центральні металеві двері собору і заїхала всередину

Невідома жінка у ніч проти суботи, 23 квітня, в’їхала автомобілем чорного кольору в Архикатедральний собор Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ в центрі Тернополя. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної військової адміністрації.

«За попередньою інформацією, машина розтрощила плащаницю і престіл. Ніхто не постраждав, – ідеться в повідомленні.

Як інформують у відділі комунікації Національної поліції області, подія трапилася сьогодні, 23 квітня, близько 00:40.

Виїхавши на виклик, працівники поліції встановили, що 35-річна жителька Тернополя, керуючи автомобілем марки «Ауді», знісши центральні металеві двері Катедрального собору, заїхала всередину культової споруди та пошкодила церковне майно.

На місці події працювали рятувальники, які не допустили займання авто та відбуксирували його з храму.

Водійку госпіталізували до медзакладу. Автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик.

Відомості за даним фактом внесли до ЄРДР за статтею 178 (пошкодження релігійних споруд чи культових будинків) Кримінального кодексу України. Це передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють усі обставини пригоди.

Нагадаємо, з огляду на ймовірні ворожі провокації Міноборони закликає українців бути особливо пильними на Великдень: дотримуватися комендантської години і дивитись богослужіння онлайн.

Водночас Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.