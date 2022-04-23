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    Події в Україні

    Генштаб оновив втрати ворога

    Українські захисники успішно нищать техніку та живу силу противника - Генштаб оновив втрати ворога
    Українські захисники успішно нищать техніку та живу силу противника
    фото з відкритих джерел

    Українські захисники знищили 854 танки

    Міністерство оборони України оприлюднило загальні бойові втрати противника. Станом на 24 квітня вони склали:

    • особового складу – близько 21600 осіб ліквідовано.
    • танків ‒ 854 од.
    • бойових броньованих машин ‒ 2205 од.
    • артилерійських систем – 403 од.
    • РСЗВ – 143 од.
    • засоби ППО – 69 од.
    • літаків – 177 од.
    • гелікоптерів – 154 од.
    • автомобільної техніки –1543 од.
    • кораблі /катери – 8 од.
    • цистерн з ПММ – 76.
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182.
    • Спеціальна техніка –27.
    • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

    У Міноборони наголосили, що дані уточнюються.

    Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ватажка бойовиків «ДНР». Як раніше повідомлялося, українські військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 23 квітня
    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна Генштаб військові Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб оновив втрати ворога