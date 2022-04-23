Генштаб оновив втрати ворога
Українські захисники успішно нищать техніку та живу силу противника
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Українські захисники знищили 854 танки
Міністерство оборони України оприлюднило загальні бойові втрати противника. Станом на 24 квітня вони склали:
- особового складу – близько 21600 осіб ліквідовано.
- танків ‒ 854 од.
- бойових броньованих машин ‒ 2205 од.
- артилерійських систем – 403 од.
- РСЗВ – 143 од.
- засоби ППО – 69 од.
- літаків – 177 од.
- гелікоптерів – 154 од.
- автомобільної техніки –1543 од.
- кораблі /катери – 8 од.
- цистерн з ПММ – 76.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182.
- Спеціальна техніка –27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
У Міноборони наголосили, що дані уточнюються.
Нагадаємо, ЗСУ ліквідували ватажка бойовиків «ДНР». Як раніше повідомлялося, українські військові приземлили три безпілотними та одну крилату ракету.