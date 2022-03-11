Під Києвом окупанти обстріляли людей, які чекали на евакуацію: є поранені

Військовослужбовці РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирних жителях

У місті Буча Київської області російські агресори зі стрілецької зброї обстріляли людей, які очікували на евакуацію. Одну людину поранено, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, вночі 11 березня збройні сили РФ здійснили обстріл крилатими ракетами смт Баришівка Броварського району. Внаслідок цього поранення отримали шість осіб, у тому числі журналіст. Пошкоджено житлові будівлі та частково зруйновано об'єкти інфраструктури. Цього ж дня військовослужбовці РФ відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирних жителях, які очікували на евакуацію у місті Буча. Поранено одну особу.

У прокуратурі також нагадали, що напередодні внаслідок чергової артилерійської атаки у Бучі зруйновано житлові будинки, осколкові поранення отримав місцевий житель, а в Ірпені внаслідок бойових дій вибухнув будинок, загинув чоловік.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по Баришівці (Київська область). Пошкоджено низку квартир та житлових будинків. Також сьогодні о 5.45 три ракети влучили у військовий аеродром Луцька. Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

Також вранці 11 березня в Івано-Франківську пролунали вибухи біля аеропорту.Сьогодні вранці російські окупанти завдали три авіаудари по Дніпру. Ракета вдарила поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку, а також влучила у двоповерхову взуттєву фабрику.