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    Події в Україні

    Гуманітарна колона із Запоріжжя знову не змогла дістатися до Маріуполя

    11 березня&nbsp;колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки прибула в Запоріжжя - Гуманітарна колона із Запоріжжя знову не змогла дістатися до Маріуполя
    11 березня колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки прибула в Запоріжжя
    фото: Укрінформ

    Окупанти тримають Маріуполь в облозі

    Гуманітарна колона, що вирушила сьогодні із Запоріжжя, знову не змогла дістатися до Маріуполя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

    «В черговий раз гуманітарна колона, яка рушила сьогодні до Маріуполя, не змогла дістатися точки призначення. Ми не полишимо спроб підтримати Донецьку область та евакуювати дітей, жінок, поранених та хворих!» - заявив він.

    Як повідомлялося, 11 березня колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки прибула в Запоріжжя.

    У Запоріжжі створено гуманітарний хаб для Маріуполя, який в облозі окупантів. Лише 10 березня до хабу доправлено сім вагонів гуманітарної допомоги із Західної України.

    Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

    Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

    Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров підтвердив, що російські окупанти свідомо і цілеспрямовано завдали удару пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь Росія окупанти війна евакуація #stoprussia
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    Гуманітарна колона із Запоріжжя знову не змогла дістатися до Маріуполя