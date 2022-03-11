Гуманітарна колона із Запоріжжя знову не змогла дістатися до Маріуполя

11 березня колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки прибула в Запоріжжя

Окупанти тримають Маріуполь в облозі

Гуманітарна колона, що вирушила сьогодні із Запоріжжя, знову не змогла дістатися до Маріуполя. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

«В черговий раз гуманітарна колона, яка рушила сьогодні до Маріуполя, не змогла дістатися точки призначення. Ми не полишимо спроб підтримати Донецьку область та евакуювати дітей, жінок, поранених та хворих!» - заявив він.

Як повідомлялося, 11 березня колона з евакуйованими з Енергодара, Дніпрорудного та Василівки прибула в Запоріжжя.

У Запоріжжі створено гуманітарний хаб для Маріуполя, який в облозі окупантів. Лише 10 березня до хабу доправлено сім вагонів гуманітарної допомоги із Західної України.

Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.

Після авіаудару по лікарні Маріуполя президент Володимир Зеленський закликав світ негайно закрити небо і негайно припинити вбивства.

Міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров підтвердив, що російські окупанти свідомо і цілеспрямовано завдали удару пологовому будинку та дитячій лікарні в Маріуполі.