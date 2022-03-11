На Харківщині українські військові знищили танки окупантів

Захисники знищили танки, бойові машини та топливозаправники

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України в Чугуївському районі знищили колону військової техніки окупанта. Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов.

«За інформацією Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта – танки, бойові машини та топливозаправники. Також ЗСУ ліквідували живу силу противника. Кілька ворогів, кинувши техніку, втекли до лісової місцевості. Збройні Сили України, Територіальна оборона просять місцевих жителів бути пильними та за можливості інформувати про місцезнаходження ворога», – йдеться у повідомленні.

Збройні Сили України, Територіальна оборона просять місцевих жителів бути пильними та за можливості інформувати про місцезнаходження ворога.

«Наші військові 24/7 тримають оборону міста та області. Перемога за нами!», – сказав очільник облдержадміністрації.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку із війною в Україні країни G7 готують проти Росії новий пакет санкцій.

Як відомо російські окупанти тримають в облозі Маріуполь. Вони не дають евакуювати мешканців міста.

9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль, загиблих немає.