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    Опубліковано графік евакуаційних потягів на 12 березня

    Проїзд в евакуаційних потягах безкоштовний - Опубліковано графік евакуаційних потягів на 12 березня
    Проїзд в евакуаційних потягах безкоштовний

    Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку

    «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних рейсів, що будуть здійснені 12 березня.

    Евакуаційні потяги з шести міст України

    Краматорськ

    • Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00

    Харків

    • Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40

    Дніпро

    • П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00

    Кривий Ріг

    • Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00
    • Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50

    Одеса

    • Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32

    Житомир

    • Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00

    Додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку.

    Перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 12 березня

    Польща

    • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
    • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
    • №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
    • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
    • № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
    • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
    • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
    • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
    • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

    Угорщина

    • Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.

    Словаччина

    • № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;
    • № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.

    Румунія

    • Евакуаційний маршрут Одеса - Тульча о 23:23 з одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10:30.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає новий вебресурс, щоб інформувати пасажирів про евакуаційні рейси, міжнародні маршрути та роботу вокзалів під час війни.

    Теги: війна Укрзалізниця потяг евакуація #stoprussia
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    Опубліковано графік евакуаційних потягів на 12 березня