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Олімпійський чемпіон з Росії прорекламував турнір на честь ліквідованого окупанта

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Олімпійський чемпіон з Росії прорекламував турнір на честь ліквідованого окупанта
Сідаков зробив репост допису про проведення турніру, організованого на честь окупанта Кочієва

Олімпійський чемпіон Сідаков вже перебуває під санкціями України через свою підтримку війни

Російський борець вільного стилю, олімпійський чемпіон Токіо-2020 Заурбек Сідаков відзначився черговим пропагандистським вчинком. Про це повідомляє «Главком».

Скандальний вчинок Сідакова

Сідаков опублікував у сторіс в Instagram репост допису про проведення борцівського турніру, організованого на честь Бімбулата Кочієва – окупанта, який брав участь у повномасштабній агресії проти України та був ліквідований на фронті.

Цей крок Сідакова вкотре демонструє тісний зв'язок між російською спортивною елітою та військовою пропагандою Кремля. Поки міжнародні організації продовжують дискусії про «нейтральність» атлетів із РФ, російські олімпійські чемпіони особисто популяризують та героїзують учасників загарбницької війни проти України, перетворюючи спорт на інструмент відбілювання воєнних злочинів.

Варто зазначити, що Сідаков вже перебуває під санкціями України через свою підтримку війни.

Бімбулат Кочієв: що відомо

З дитинства Бімбулат Кочієв займався вільною боротьбою. Він брав участь у регіональних та всеросійських змаганнях, ставав призером турнірів і виконав норматив майстра спорту з вільної боротьби. 

Після закінчення навчання в інституті Кочієв долучився до злочинної війни Росії проти України. Був ліквідований захисниками України 26 липня 2024 року на Запоріжжі.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: вільна боротьба пропаганда росія

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