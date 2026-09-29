Пожежа на судні біля Камчатки: пошуки зниклих моряків не дали результату

Місцеперебування чотирьох моряків не встановлено

Чотирьох моряків, які зникли під час пожежі на судні «Тріумф» біля берегів російської Камчатки, не знайшли. Вчора на їхні пошуки вилетів вертоліт «Росавіації». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Вертоліт облетів район, пошуки не дали результату», – зауважив морський рятувальний підцентр Петропавловська-Камчатського.

фото: ГУ МНС у Камчатському краї

фото: ГУ МНС у Камчатському краї

фото: ГУ МНС у Камчатському краї

Нагадаємо, 25 вересня в акваторії біля південного узбережжя Камчатського півострова сталася пожежа на риболовецькому судні «Тріумф». На момент події на борту перебували 29 членів екіпажу, які евакуювалися на рятувальних плотах. З них 25 осіб було підібрано судном, що підпливло для їхнього порятунку.

Місцеперебування чотирьох моряків не встановлено. За цим фактом порушено кримінальну справу.