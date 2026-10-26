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Генштаб назвав точний час припинення вогню в Олешках та попередив українців про небезпеку

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Генштаб назвав точний час припинення вогню в Олешках та попередив українців про небезпеку
Україна запроваджує локальний режим припинення вогню для гуманітарної операції в окупованих Олешках
Фото: ВВС

Режим тиші запровадять у ніч проти 27 жовтня для доставки гуманітарної допомоги та підготовки до виїзду цивільних із тимчасово окупованого міста

Генеральний штаб Збройних сил України нагадав, що з 03:00 27 жовтня за київським часом у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок Херсонської області почне діяти режим припинення вогню. Його мета – проведення гуманітарної операції та допомога місцевим жителям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Військові наголосили, що режим тиші встановлюється виключно для гуманітарних потреб. Зокрема, йдеться про доставку допомоги людям, які залишаються в Олешках, та підготовку умов для вільного пересування цивільного населення з міста.

У Генштабі окремо звернулися до українців із попередженням щодо інформаційної безпеки. Громадян закликали не поширювати неперевірені повідомлення про маршрути, час і місця пересування людей та гуманітарних колон.

«Не довіряйте неперевіреним повідомленням, не поширюйте чутки щодо маршрутів, часу і місця пересування людей та гуманітарних колон», – наголосили військові.

У Генеральному штабі запевнили, що Сили оборони докладають усіх можливих зусиль для допомоги жителям Олешок та виконання рішень, спрямованих на їхню безпеку й порятунок.

Водночас запровадження локального режиму тиші не означає припинення бойових дій на всій лінії фронту. Домовленості стосуються лише визначеного району проведення гуманітарної операції.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що омбудсмен Дмитро Лубінець узгодив із російською стороною час початку припинення вогню. Україна та Росія мають одночасно запровадити режим тиші 27 жовтня о 03:00 за Києвом, що відповідає 04:00 за московським часом.

Також «Главком» писав про гуманітарну кризу в окупованих Олешках. Через складну безпекову ситуацію українські військові доставляли продукти, медикаменти та дитячі набори за допомогою безпілотників. Під час однієї з операцій вдалося передати майже 400 пакунків загальною вагою близько чотирьох тонн.

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Теги: Олешки населення військові Генштаб росія

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