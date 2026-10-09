Бистров: Мені шкода команди, проти яких призначають незрозумілі пенальті

Колишній півзахисник збірної РФ з футболу Володимир Бистров під час спілкування з пропагандистами поскаржився на суддівство у російському футболі. Про це повідомляє «Главком».

«Знаєте, мені шкода команди, проти яких призначають незрозумілі пенальті. І потім неадекватна рада ще й захищає суддів, приймаючи просто необґрунтовані рішення, роблячи з усіх людей, які дивляться на ці ганебні помилки, дебілів і дурнів. Те, що такі пенальті ставлять на останніх хвилинах, – це загалом жах. Після таких пенальті всім цим людям ніколи не варто судити. Але Каманцев вміло та безпонтово захищає будь-яке ганебне рішення, яке приймається у кімнаті VAR. Усі футбольні люди бачать, що там не було пенальті, але судді без сорому ставлять і кажуть, що він є», – сказав Бистров.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.