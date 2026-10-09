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«Роблять зі всіх дурнів». Ексгравець збірної РФ поскаржився на суддівство в російському футболі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Роблять зі всіх дурнів». Ексгравець збірної РФ поскаржився на суддівство в російському футболі
Бистров розкритикував російських арбітрів

Бистров: Мені шкода команди, проти яких призначають незрозумілі пенальті

Колишній півзахисник збірної РФ з футболу Володимир Бистров під час спілкування з пропагандистами поскаржився на суддівство у російському футболі. Про це повідомляє «Главком».

«Знаєте, мені шкода команди, проти яких призначають незрозумілі пенальті. І потім неадекватна рада ще й захищає суддів, приймаючи просто необґрунтовані рішення, роблячи з усіх людей, які дивляться на ці ганебні помилки, дебілів і дурнів. Те, що такі пенальті ставлять на останніх хвилинах, – це загалом жах. Після таких пенальті всім цим людям ніколи не варто судити. Але Каманцев вміло та безпонтово захищає будь-яке ганебне рішення, яке приймається у кімнаті VAR. Усі футбольні люди бачать, що там не було пенальті, але судді без сорому ставлять і кажуть, що він є», – сказав Бистров.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: футбол росія

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