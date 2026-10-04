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Віталій Шапран Економічний експерт

Кремль затягує тарифну петлю: росіян змушують платити більше

glavcom.ua
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Воєнна хунта Путіна видоює населення через монополії, що призводить до зростання інфляції
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Інфляційні наперстки для росіян: доїння росіян через монополії в розпалі

Велике доїння росіян через податки, яке запланував уряд РФ, було доповнене додатковим доїнням через природні монополії. Населенню підвищать тарифи на все, що можна, щоб або скоротити дефіцит бюджету, або наповнити монополії прибутками, які потім плавно перейдуть до бюджету, а далі – на війну.

Заходи наступні:

  • Мінекономрозвитку РФ очікує індексації тарифів ЖКГ у РФ з 1 липня 2027 р. на рівні 11%;
  • Уряд РФ підвищив план індексації цін на газ у 2027 р. з 9,1% до 10,4%;
  • Федеральна антимонопольна служба (ФАС) запропонувала враховувати у валових витратах електромережевих компаній витрати на безпеку, що так чи інакше відобразиться на тарифах;
  • Вже з 1 жовтня у РФ ціни на залізничні перевезення для пасажирів зростуть на 9,2%, на вантажні перевезення – на 8,5% і т.д.

Особливо сильно вдарить по росіянах зростання тарифів на ЖКГ. Урядова норма зростання в 11% – це середній показник по країні, минулого року для окремих регіонів така ініціатива обернулась зростанням на 25%.

Тож вимальовується цікавенька картина: воєнна хунта Путіна з одного боку видоює населення через монополії, що призводить до зростання інфляції, а з іншого боку – тисне на Центральний банк РФ, щоб той опускав ставки.

Все це дедалі більше нагадує сильний психічний розлад, який збільшує ризики економічного колапсу для РФ.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: тарифи податки росія війна путін

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Віталій Шапран

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