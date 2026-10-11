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Трамп заявив про «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Трамп заявив про «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією
Трамп заявив, що Україна та Росія погодилися на перемир'я
фото: Getty Images

За словами президента США, обидві сторони дали згоду на припинення ударів

Президент США Дональд Трамп вкотре заявив про нібито припинення ударів по енергетичній інфраструктурі між Україною та Росією. Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social, повідомляє «Главком».

За словами Трампа, обидві сторони дали згоду на припинення ударів.

Трамп заявив про «енергетичне перемир’я» між Україною та Росією фото 1

«З цієї хвилини у війні між Росією та Україною діє енергетичне припинення вогню. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його! Дякую за увагу до цього питання», – написав він.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп розкритикував Україну за удари по російських нафтопереробних заводах. Він заявив, що такі атаки впливають на світові ціни на пальне. Крім цього, політик США закликав Україну обрати нового президента, звинувативши Володимира Зеленського у небажанні укладати мирну угоду з Росією. 

Команда російського диктатора Володимира Путіна вважає нове звернення президента США Дональда Трампа до українського народу «історчним» і «знаковим».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Так він відреагував на критику президента США Дональда Трампа щодо українських атак.

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Теги: росія Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент перемир'я

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