Пєсков зробив заяву про можливий візит директора ФБР до Москви

Кремль також заявив, що наразі не готує зустрічей із представниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення про можливий візит директора Федерального бюро розслідувань США Кеша Пателя до Росії. Він не став підтверджувати цю інформацію, зазначивши, що такі поїздки зазвичай не анонсують заздалегідь. Про це повідомляють російські медіа, пише «Главком».

«Такі візити майже ніколи не анонсуються, тому мені нічого тут сказати», – заявив Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.

Раніше видання Politico повідомило, що Патель може відвідати Москву та Санкт-Петербург 14-15 жовтня. Водночас офіційного підтвердження запланованої поїздки з боку ФБР не було.

Пєскова також запитали, чи готується черговий візит до Москви спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Представник Кремля відповів, що наразі підготовлених зустрічей із ними немає на порядку денному.

Варто нагадати, що 25 серпня до Москви приїжджав директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф. Він зустрівся з керівником Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним.

За словами Пєскова, зустріч відбулася в робочому форматі, а подібні контакти є звичайною практикою. З президентом РФ Володимиром Путіним Реткліфф не зустрічався, однак главі Кремля доповіли про результати поїздки американського посадовця.