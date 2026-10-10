Кремль заявив, що під час розмови Трампа та Путіна ніхто не хотів класти слухавку першим

У Кремлі повідомили, що значну частину розмови було присвячено зусиллям із врегулювання війни в Україні

Розмова тривала півтори години

Президент США Дональд Трамп і Володимир Путін 9 жовтня провели півторагодинну телефонну розмову. Під час неї домовилися про постачання російського дизеля для зниження цін на пальне, що спричинило тимчасове послаблення американських санкцій. Розмова, як розповіли у Кремлі, була «дуже змістовною та дружньою». Про це пише Reuters, інформує «Главком».

У Кремлі заявили, що жоден із лідерів нібито не хотів першим завершувати дзвінок.

«Жоден із них не хотів першим покласти слухавку. Вони поклали слухавки одночасно, буквально в одну мить», – заявив помічник російського диктатора Ушаков.

Розмова тривала півтори години. Під час неї президенти домовилися, що Росія постачатиме дизельне паливо на ринки США та світу для зниження цін на пальне. Це призвело до неочікуваного тимчасового послаблення санкцій США щодо російського пального, що викликало невдоволення в Україні та інших європейських країнах.

У Кремлі повідомили, що значну частину розмови було присвячено зусиллям із врегулювання війни в Україні. Путін також висловив скептицизм щодо ймовірності швидкого відновлення тристоронніх мирних переговорів.

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, за підсумками якої сторони домовилися про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального до США.

Президент України Володимир Зеленський різко засудив цю домовленість, назвавши послаблення санкцій проти Росії «абсолютно жахливим кроком». За словами українського лідера, рішення Вашингтона стало «подарунком Путіну на день народження», який може забезпечити Кремлю додаткові мільярди доларів для фінансування війни проти України.

Зеленський також заявив, що нинішня ситуація свідчить про слабкість американської позиції щодо Росії.

Водночас Путін після телефонної розмови з Трампом підтвердив готовність Росії постачати нафтопродукти на американський та світові ринки. Очільник Кремля також висловив сподівання на подальший розвиток співпраці між двома країнами.

Домовленість президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального викликала хвилю критики серед американських законодавців.

Також The Telegraph назвав причину дизельної угоди США і РФ. На тлі наближення проміжних виборів у США це рішення може стати спробою продемонструвати виборцям готовність знизити ціни на пальне.