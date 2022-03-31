Наслідки бомбардування Ніжина. На подвір'ї родини медиків тепер гігантська вирва

«Так виглядає геноцид!»

Лідерка партії «Батьківщина» на своїй сторінці у Facebook опублікувала фото з Чернігівщини. На фото розбомблений будинок родини медиків у Ніжині.

«Так виглядає геноцид! Кільканадцятиметрова вирва та купи будівельного сміття. Це все, що залишилося від будинку та обійстя ніжинської родини Боришкевичів – знаної у місті лікарської династії. Сьогодні вночі «русскій мір» прийшов і до них. Удар був такої сили, що постраждали навіть діти, які ховалися від бомбардування у підвалі. Нині вони в лікарні», – написала Тимошенко.

Вона наголосила, що що поруч зруйнованого обійстя немає ані військових, ані промислових об’єктів.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Ніжина російськими загарбниками 29 березня, одна людина загинула, ще шість мирних жителів отримали поранення, зокрема одна дитина.

До слова, російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.