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    Події в Україні

    Наслідки бомбардування Ніжина. На подвір'ї родини медиків тепер гігантська вирва

    Дім родини лікарів вщент зруйнований - Наслідки бомбардування Ніжина. На подвір'ї родини медиків тепер гігантська вирва

    Дім родини лікарів вщент зруйнований

    фото: Юлія Тимошенко / Facebook

    «Так виглядає геноцид!»

    Лідерка партії «Батьківщина» на своїй сторінці у Facebook опублікувала фото з Чернігівщини. На фото розбомблений будинок родини медиків у Ніжині.

    «Так виглядає геноцид! Кільканадцятиметрова вирва та купи будівельного сміття. Це все, що залишилося від будинку та обійстя ніжинської родини Боришкевичів – знаної у місті лікарської династії. Сьогодні вночі «русскій мір» прийшов і до них. Удар був такої сили, що постраждали навіть діти, які ховалися від бомбардування у підвалі. Нині вони в лікарні», – написала Тимошенко.

    Вона наголосила, що що поруч зруйнованого обійстя немає ані військових, ані промислових об’єктів.

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    Дім родини лікарів вщент зруйнований. фото: Юлія Тимошенко / Facebook
    Дім родини лікарів вщент зруйнований. фото: Юлія Тимошенко / Facebook
    Дім родини лікарів вщент зруйнований. фото: Юлія Тимошенко / Facebook
    Дім родини лікарів вщент зруйнований. фото: Юлія Тимошенко / Facebook

    Нагадаємо, внаслідок обстрілу Ніжина російськими загарбниками 29 березня, одна людина загинула, ще шість мирних жителів отримали поранення, зокрема одна дитина.

    До слова, російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.

    Теги: росія Батьківщина окупанти геноцид діти війна Чернігівщина сміття бомбардування Україна окупація #stoprussia
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    Наслідки бомбардування Ніжина. На подвір'ї родини медиків тепер гігантська вирва