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    Події в Україні

    Обстріл Ніжина: одна людина загинула, серед постраждалих дитина

    В&nbsp; Ніжині діє комендантська година з 20-00 год. 29 березня по 05-00 год. 31 березня - Обстріл Ніжина: одна людина загинула, серед постраждалих дитина
    В  Ніжині діє комендантська година з 20-00 год. 29 березня по 05-00 год. 31 березня
    фото: управління ДСНС у Чернігівській області

    Внаслідок обстрілів пошкоджено 10 приватних будинків

    Внаслідок обстрілу Ніжина російськими загарбниками 29 березня, одна людина загинула, ще шість мирних жителів отримали поранення, зокрема одна дитина. Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола у Facebook

    «Після вчорашніх обстрілів міста постраждало шість мирних громадян, з них одна дитина, одна людина на жаль померла. Пошкоджено 10 приватних будинків, три зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів», – йдеться у повідомленні.

    Кодола нагадав, що в місті діє комендантська година з 20-00 год. 29 березня по 05-00 год. 31 березня. Заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях, об'єктах торгівлі. Влада наполегливо просить містян не наражати себе на небезпеку.

    Водночас повідомляється, що комунальні служби працюють в штатному режимі.

    Нагадаємо, російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації.

    Як повідомлялося, американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію. Раніше у Міноборони Великої Британії попередили, що російські війська зосереджуються, аби оточити українські сили на Сході країни.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Ніжина: одна людина загинула, серед постраждалих дитина