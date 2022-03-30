Ворог усю ніч обстрілював Чернігів, а також атакував Ніжин

Знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центр

Російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

«Зменшення активності» на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову», ‒ заявив він.

За словами Чауса, знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків.

«Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову. Але ми все відновимо і наш Чернігів буде ще кращим, ніж був; наш Ніжин буде ще кращим; усі міста Чернігівщини будуть набагато кращі, ніж вони на сьогодні є», ‒ резюмував голова ОДА.

Нагадаємо, уночі 29 березня після оголошення тривоги по всій території України, пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому. Згідно з попередньою інформацією, ракети були запущені з Білорусі.

Як повідомлялося, американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію. Раніше у Міноборони Великої Британії попередили, що російські війська зосереджуються, аби оточити українські сили на Сході країни.