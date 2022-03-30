  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Ворог усю ніч обстрілював Чернігів, а також атакував Ніжин

    &laquo;Зменшення активності&raquo; на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину - Ворог усю ніч обстрілював Чернігів, а також атакував Ніжин
    «Зменшення активності» на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину
    фото з відкритих джерел

    Знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центр

    Російські загарбники всю ніч обстрілювали Чернігів, а також атакував Ніжин, зокрема, з авіації. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

    «Зменшення активності» на Чернігівщині ворог продемонстрував ударами по Ніжину, у тому числі й авіа, і всю ніч гатив по Чернігову», ‒ заявив він.

    За словами Чауса, знову знищені об’єкти цивільної інфраструктури, знищені бібліотеки, торгівельні центри та інші об’єкти, дуже багато будинків.

    «Бо насправді всю ніч ворог гатив по Чернігову. Але ми все відновимо і наш Чернігів буде ще кращим, ніж був; наш Ніжин буде ще кращим; усі міста Чернігівщини будуть набагато кращі, ніж вони на сьогодні є», ‒ резюмував голова ОДА.

    Нагадаємо, уночі 29 березня після оголошення тривоги по всій території України, пролунали вибухи у Києві та Хмельницькому. Згідно з попередньою інформацією, ракети були запущені з Білорусі.

    Як повідомлялося, американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію. Раніше у Міноборони Великої Британії попередили, що російські війська зосереджуються, аби оточити українські сили на Сході країни.

    Читайте також: Росія обіцяє «скорочення активності» своїх військ під Києвом (відео)
    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна Чернігів окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ворог усю ніч обстрілював Чернігів, а також атакував Ніжин