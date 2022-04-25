Київщина: відкрито уже 11 тимчасових переправ біля зруйнованих мостів

Більш ніж половина будинків регіону знову зі світлом

На звільненій від окупантів Київщині вже відновлено рух 11 тимчасовими переправами, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«У звільнених населених пунктах розчистили майже 170 км вулиць», – розповів він також.

Крім того, більш ніж половина будинків регіону знову зі світлом: заживлено понад 80 000 абонентів. Лише упродовж минулої доби відновлено електропостачання у 16 населених пунктах.

Повністю або частково відновлено розподіл газу у 106 населених пунктах.

У селищі Бородянка забезпечено водопостачанням майже 30% усіх споживачів, вода є і в лікарні. Запущено в роботу котельню на альтернативних видах палива, що забезпечує теплом геріатричний пансіонат.

У селищах Нове Залісся та Пилиповичі водопостачання відновлено повністю.

Керівник Київської ОВА Олександр Павлюк, зі свого боку, повідомив, що у Бучанському районі станом на зараз працюють 6 переправ: у Стоянці, Бузовій, Калинівці, Бородянці, Романівці.

У Вишгородському районі працюють 3 переправи (Сидорівка, Демидів, Катюжанка), у Броварському – 2 (Залісся, Барішивка).

Ведуться роботи з влаштування переправ на 15 мостах. На інших об’єктах необхідно провести додаткові заходи з розмінування та підготовчі роботи.