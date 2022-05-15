Луганщина: українські військові підірвали мости, щоб зупинити окупантів (відео)

Військові зупинити наступ загарбників у напрямку Сєверодонецька та Лисичанська

Удар нанесли по ключовому сполученню між Рубіжним та Сєверодонецьком

Українські військові підірвали на Донбасі мости, щоб зупинити окупантів. 8-й полк спецназу разом із Нацгвардією та 15 ГУ УВКР СБУ знищили на території, захопленій ворогом, залізничні мости. Відео опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

Удар нанесли по ключовому сполученню між Рубіжним та Сєверодонецьком Луганської області. Таким чином наші військові зупинити наступ загарбників у напрямку Сєверодонецька та Лисичанська.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку противник продовжує здійснювати інтенсивні обстріли вздовж лінії зіткнення та намагається закріпитися на зайнятих позиціях, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Основні зусилля ворог продовжував зосереджувати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

Також російські війська, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 15 травня втрати особового складу противника становлять близько 27,4 тис. осіб.

Як відомо, в Україні працюють над тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності кожного росіянина, який скоював воєнні злочини. В Україну скоро вирушать понад 40 слідчих Міжнародного кримінального суду.