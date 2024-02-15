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Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована на Авдіївку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована на Авдіївку
Ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною
фото ілюстративне

Сили противника складають орієнтовно сім бригад

Третя окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Про це повідомляє пресслужба бригади в Telegram.

«Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно сім бригад», – йдеться в повідомленні.

Водночас ситуація в місті на момент заведення бригади надзвичайно критична, повідомили в бригаді.

«Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник», – зазначив командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам збройних сил Росії було завдано критичного ураження. «Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби», – йдеться в повідомленні.

Триває 722-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.

Теги: Авдіївка війна

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