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Чи живий командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов: все, що наразі відомо

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи живий командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов: все, що наразі відомо
Сили спеціальних операцій заявили про загибель командувача ЧФ РФ внаслідок ракетного удару 22 вересня 2023 року
фото з відкритих джерел

Росіяни до теперішнього часу не підтвердили смерть Соколова та не опублікували переконливих доказів того, що він живий

25 вересня 2023 року Сили спеціальних операцій (ССО) заявили про загибель командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Віктора Соколова внаслідок ракетного удару ЗСУ. Однак Росія цю інформацію не підтвердила, і «Главком» зібрав все, що відомо станом на зараз.

Інформація про загибель

22 вересня минулого року Україна завдала удару крилатими ракетами по штабу Чорноморського флоту РФ. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.

Міноборони РФ спочатку повідомило про одного загиблого військовослужбовця під час удару по штабу ЧФ РФ у Севастополі, після чого заявило, що він зник безвісти. При цьому місцеві мешканці бачили, як після вибухів до штаб-квартири мчали десятки машин швидкої допомоги.

«Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач ЧФ РФ», – йдеться у повідомленні ССО.

Чи живий командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов: все, що наразі відомо фото 1

В той самий час речник ГУР Міноборони Андрій Юсов розповів, що в українських розвідників немає точних даних, які підтвердили б смерть Соколова. 

Реакція росіян

У відповідь на заяву про нібито смерть Соколова, міноборони Росії наступного дня, 26 вересня, опублікувало відео із засідання російських воєначальників. На ньому міністр оборони країни-агресорки Шойгу перед іншими військовими високопосадовцями, серед яких командувач Чорноморського флоту РФ.

Адмірал Віктор Соколов і низка інших людей нібито приєдналися до цього засідання дистанційно – їх можна було побачити на екрані в залі. Кілька разів камера наводиться саме на Соколова, який упродовж усього відео сидів мовчки та непорушно дивився в камеру.

Чи живий командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов: все, що наразі відомо фото 2
Соколов під час пресконференції не поворухнувся
Соколов під час пресконференції не поворухнувся
фото: скріншоти відео Міноборони РФ

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів «24 Каналу», що його збентежила нерухомість Соколова. «Не можу сказати, що це був двійник. Але це може бути стоп-кадр Соколова, який включили у це відео з наради, щоб створити враження, що він живий», – припустив ексспівробітник СБУ.

27 вересня російські ЗМІ поширили відео, на якому командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов нагороджує футбольну команду, яка перемогла в армійському чемпіонаті. Однак чемпіонат, в якому переміг ФК «Чорноморець», відбувся ще 18 вересня, тобто за кілька днів до удару ССО по штабу ЧФ РФ.

У Кремлі також відреагували на заяву України про ліквідацію командувача ЧФ РФ Віктора Соколова під час удару по штабу у Севастополі. «Подібної інформації від Міноборони не надходило, а це виключно їхня прерогатива», – заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

Окрім того, в російських ЗМІ наприкінці грудня минулого року з’явилося привітання Соколова з наступаючим роком та підсумками 2023 року для Севастополя та Чорноморського флоту. При цьому це було лише текстове звернення від імені командувача ЧФ РФ – жодного свіжого фото чи відео за його участі не було.

Реакція світу

У Міноборони США не підтвердили чи спростовували інформацію про загибель адмірала Віктора Соколова. «У мене наразі немає підтверджень. Я бачила ці повідомлення, але зараз нічого не можу підтвердити», – повідомила під час брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували заяви російських пропагандистів щодо командувача Чорноморського флоту РФ. Експерти підкреслюють, що російські ЗМІ публікували «непереконливі докази» того, що Соколов живий.

«Кремль і міністерство оборони Росії зберігають характерну мовчанку з цього приводу і прямо не підтвердили, що Соколов живий», – зазначається у звіті ISW. Аналітики додали, що не готові дати оцінку достовірності опублікованих в росЗМІ відео із командувачем Чорноморського флоту РФ або дати його зйомки.

Defense Express пише, що загибель Соколова стала першим випадком з часів російсько-японської війни і другим – за всю історію російських ВМС, коли командувач флотом загинув під час бойових дій.

Командувач Чорноморського флоту РФ адмірал Віктор Соколов особисто віддавав накази про регулярні ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нашої країни. За його наказами, підрозділи Чорноморського флоту здійснювали пуски ракет (зокрема 3М14 «Калібр») з кораблів та підводних човнів.

В результаті пошкодження отримали енергооб'єкти у Києві, Київській, Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій, Рівненській, Чернівецькій, Черкаській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

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Теги: росія Міноборони РФ смерть Україна Дмитро Пєсков війна флот

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