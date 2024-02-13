Сирський та Умєров поговорили з командувачем військ НАТО в Європі: деталі
Окремо сторони обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров провели розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України Антоніо Агуто.
Про це йдеться в дописі міністра оборони у Facebook.
«Разом з головнокомандувачем Сирським провели розмову з нашими близькими партнерами – Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто. Чітка та предметна розмова», – зазначив Умєров.
За його словами, під час розмови «обговорили наші воєнні плани на 2024 рік». «Головком озвучив пріоритети. Серед них – оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування існуючих бригад і створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї і техніці», – поінформував міністр.
Сирський у розмові озвучив пріоритети, серед них є:
- оптимізація структури ЗСУ;
- поліпшення якості підготовки наших військових;
- доукомплектування наявних бригад і створення нових;
- забезпечення регулярних потреб у зброї та техніці.
Також окремо обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів.
Раніше Сирський повідомив, у скільки разів втрати РФ перевищують українські.
Коментарі — 0