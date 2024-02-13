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Сирський та Умєров поговорили з командувачем військ НАТО в Європі: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Сирський та Умєров поговорили з командувачем військ НАТО в Європі: деталі
фото: Устем Умєров/Facebook

Окремо сторони обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров провели розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України Антоніо Агуто.
Про це йдеться в дописі міністра оборони у Facebook.

«Разом з головнокомандувачем Сирським провели розмову з нашими близькими партнерами – Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо Агуто. Чітка та предметна розмова», – зазначив Умєров.

За його словами, під час розмови «обговорили наші воєнні плани на 2024 рік». «Головком озвучив пріоритети. Серед них – оптимізація структури ЗСУ, покращення якості підготовки наших військових, доукомплектування існуючих бригад і створення нових, забезпечення регулярних потреб у зброї і техніці», – поінформував міністр.

Сирський у розмові озвучив пріоритети, серед них є:

  • оптимізація структури ЗСУ;
  • поліпшення якості підготовки наших військових;
  • доукомплектування наявних бригад і створення нових;
  • забезпечення регулярних потреб у зброї та техніці.

Також окремо обговорили постійне збільшення засобів РЕБ, щоб нівелювати загрозу ворожих дронів.

Раніше Сирський повідомив, у скільки разів втрати РФ перевищують українські.

Теги: Олександр Сирський Рустем Умєров війна

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