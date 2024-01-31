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Україна повернула 207 полонених захисників: опубліковано повний список

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна повернула 207 полонених захисників: опубліковано повний список
Україна здійснила черговий масштабний обмін полонених
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Cеред врятованих військовослужбовців – 95 представників Збройних сил України плюс ще 29 військовослужбовців тероборони ЗСУ

Сьогодні, 31 січня, Україна повернула з російського полону 207 оборонців – захисників Маріуполя й Херсона, бійців з острова Зміїний, морпіхів та бойових медиків.

Зокрема, серед врятованих військовослужбовців – 95 представників Збройних сил України плюс ще 29 військовослужбовців тероборони ЗСУ, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників та один представник Національної поліції України. Серед звільнених військовослужбовців – захисники Маріуполя, Херсона, острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.

Так, списки звільнених з полону українців оприлюднив Telegram-канал «Списки знайдених та полонених».

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Список звільнених з полону 31 січня 2024 року

  1. Абрамов Іван Володимирович;
  2. Аверянов Олексій Михайлович;
  3. Авласенок Андрій Дмитрович;
  4. Авраміді Іван Георгійович;
  5. Андрієвський Сергій Олександрович;
  6. Андрієнко Валентин Сергійович;
  7. Андросов Ігор Володимирович;
  8. Антонов Олександр Вікторович;
  9. Арабаджи Констянтин Олександрович;
  10. Бабушкін Іван Романович;
  11. Багрій Святослав Дмитрович;
  12. Баликін Віталій Сергійович;
  13. Баришник Максим Валерійович;
  14. Басов Юрій Юрійович;
  15. Бездольний Ігор Олексійович;
  16. Белінський Роман Артурович;
  17. Бережний Микола Миколайович;
  18. Бережний Сергій Миколайович;
  19. Беседін Микола Миколайович;
  20. Бєлогуров Максим Петрович;
  21. Білик Данило Андрійович;
  22. Білоус Василь Михайлович;
  23. Білоус Володимир Володимирович;
  24. Близнюк Андрій Юрійович;
  25. Блінов Олександр Валерійович;
  26. Богославський Павло Вікторович;
  27. Боднар Володимир Євгенович;
  28. Боднарчук Ігор Ігорович;
  29. Божко Данило Сергійович;
  30. Бойко Владислав Петрович;
  31. Бордіяну Ян Дмитрович;
  32. Борисенко Володимир Вікторович;
  33. Борисенко Євген Олегович;
  34. Борисов Георгій Олександрович;
  35. Ботнарюк Микола Віталійович;
  36. Брачківський Валентин Ярославович;
  37. Бреус Віталій Валерійович;
  38. Брильков Констянтин Олексійович;
  39. Будзінський Михайло Михайлович;
  40. Бурдений Олексій Миколайович;
  41. Бурдим Іван Анатолійович;
  42. Бурлуцький Юрій Володимирович;
  43. Бурцев Микола Вікторович;
  44. Бутрім Вʼячеслав Володимирович;
  45. Бущак Руслан Іванович;
  46. Василина Олександр Сергійович;
  47. Васильєв Валерій Ігорович;
  48. Велюра Василь Васильович;
  49. Вербецький Владислав Сергійович;
  50. Висоцький Володимир Васильович;
  51. Вікторовцов Владислав Олегович;
  52. Власенко Антон Андрійович;
  53. Вогнистий Віктор Євгенович;
  54. Володін Єгор Віталійович;
  55. Воронік Сергій Іванович;
  56. Воронін Микола Михайлович;
  57. Гайферук Володимир Тарасович;
  58. Галєт Андрій Святославович;
  59. Галкін Володимир Валентинович;
  60. Галкін Юрій Миколайович;
  61. Ганусков Олексій Юрійович;
  62. Гаращенко Павло Сергійович;
  63. Герасимик Віталій Анатолійович;
  64. Гойдало Микола Миколайович;
  65. Гриньов Дмитро Олександрович;
  66. Данько Олександр Іванович;
  67. Дашкевич Валерій Васильович;
  68. Дехтярьов Євгеній Сергійович;
  69. Деменко Олександр Ігорович;
  70. Дида Володимир Ігорович;
  71. Дідух Владислав Сергійович;
  72. Довженко Олександр Миколайович;
  73. Доля Володимир Васильович;
  74. Думбрава Олександр Васильович;
  75. Епов Андрій Володимирович;
  76. Євдощенко Сергій Миколайович;
  77. Живогляд Олександр Миколайович;
  78. Заєць Вадим Іванович;
  79. Зензеров Єгор Вʼячеславович;
  80. Іванов Дмитро Сергійович;
  81. Івахов Владислав Миколайович;
  82. Іус Дмитро Анатолійович;
  83. Казимір Сергій Васильович;
  84. Квас Руслан Олегович;
  85. Квасов Олег Васильович;
  86. Кваша Віктор Олександрович;
  87. Кемалов Віктор Олександрович;
  88. Кирик Констянтин Петрович;
  89. Кириленко Юрій Петрович;
  90. Кірієнко Андрій Сергійович;
  91. Клочихін Констянтин Михайлович;
  92. Коваль Олексій Іванович;
  93. Ковба Іван Вʼячеславович;
  94. Козакевич Дмитро Станіславович;
  95. Козлов Ілля Володимирович;
  96. Колосінський Андрій Володимирович;
  97. Коляденко Андрій Вікторович;
  98. Комашко Артем Андрійович;
  99. Корнієнко Андрій Геннадійович;
  100. Корнієнко Павло Леонідович;
  101. Коробка Віталій Миколайович;
  102. Костюк Артем Володимирович;
  103. Котов Владислав Олександрович;
  104. Кочубей Олег Олександрович;
  105. Крайнюк Станіслав Юрійович;
  106. Краснянський Роман Вʼячеславович;
  107. Кривуля Роман Олександрович;
  108. Куковкін Олексій Романович;
  109. Лапатін Максим Сергійович;
  110. Лебедєв Борис Олексійович;
  111. Лисенко Ростислав Олександрович;
  112. Ломінога Дмитро Ігорович;
  113. Малашенко Артур Артурович;
  114. Малюта Віталій Васильович;
  115. Мартинов Володимир Юрійович;
  116. Марчук Олександр Сергійович;
  117. Масленніков Володимир Сергійович;
  118. Мезей Володимир Іванович;
  119. Мельник Петро Олександрович;
  120. Мельніков Андрій Леонідович;
  121. Меркотан Юрій Юрійович;
  122. Мирошниченко Анатолій Анатолійович;
  123. Мігаль Сергій Вікторович;
  124. Мізін Володимир Валерійович;
  125. Мінаков Іван Михайлович;
  126. Мірошниченко Володимир Борисович;
  127. Морозюк Олександр Михайлович;
  128. Мотрич Олександр Миколайович;
  129. Мусієнко Дмитро Іванович;
  130. Назюта Олександр Анатолійович;
  131. Найденко Станіслав Юрійович;
  132. Найман Андрій Вікторович;
  133. Науменко Андрій Анатолійович;
  134. Несторук Микола Юрійович;
  135. Ноніашвілі Захар Георгійович;
  136. Озімок Богдан Петрович;
  137. Олійник Вʼячеслав Віталійович;
  138. Олійник Олександр Сергійович;
  139. Олійник Сергій Володимирович;
  140. Остроушко Максим Євгенович;
  141. Павленко Дмитро Юрійович;
  142. Падалко Володимир Васильович;
  143. Паламарчук Юрій Олександрович;
  144. Платов Дмитро Дмитрович;
  145. Повх Руслан Васильович;
  146. Погребиський Ярослав Вікторович;
  147. Полканов Євген Володимирович;
  148. Принц Артем Юрійович;
  149. Прохоров Валентин Антонович;
  150. Пугач Олександр Володимирович;
  151. Решфтко Олександр Григорович;
  152. Рєзунов Денис Олександрович;
  153. Романік Анатолій Олексійович;
  154. Романік Павло Олексійович;
  155. Руденко Володимир Валентинович;
  156. Рябов Євген Анатолійович;
  157. Семенов Максим Олегович;
  158. Сетрін Андрій Володимирович;
  159. Силаков Денис Ігорович;
  160. Слесь Андрій Ігорович;
  161. Смільський Вадим Олександрович;
  162. Собачко Микола Миколайович;
  163. Собко Ігор Олексійович;
  164. Соколовський Тарас Ярославович;
  165. Сошнев Ігор Миколайович;
  166. Степанов Андрій Володимирович;
  167. Стефурак Василь Степанович;
  168. Стратулат Андрій Анатолійович;
  169. Ступніцький Роман Михайлович;
  170. Суслов Сергій Іванович;
  171. Тазієв Сергій Михайлович;
  172. Тайбасаров Олександр Володимирович;
  173. Татьков Вадим Ігорович;
  174. Тесленко Петро Петрович;
  175. Тимошин Денис Олегович;
  176. Тишкевич Ростислав Вікторович;
  177. Турчак Олег Стефанович;
  178. Тхір Андрій Степанович;
  179. Фалько Павло Анатолійович;
  180. Федоренко Олексій Анатолійович;
  181. Харитонський Владислав Ігорович;
  182. Харченко Сергій Анатолійович;
  183. Холодний Євген Миколайович;
  184. Цеков Пилип Олексійович;
  185. Цоліган Юрій Юрійович;
  186. Черников Євген Михайлович;
  187. Чернишов Олег Юрійович;
  188. Черноволенко Андрій Ігорович;
  189. Четверіков Руслан Дмитрович;
  190. Чистяков Максим Владиславович;
  191. Шаповалов Денис Юрійович;
  192. Шастун Сергій Дмитрович;
  193. Шатурський Валентин Валерійович;
  194. Шашков Віталій Андрійович;
  195. Шевернюк Василь Васильович;
  196. Шевцов Микола Вікторович;
  197. Шевчун Олександр Сергійович;
  198. Шейнін Микола Володимирович;
  199. Шемоницький Михайло Антонович;
  200. Шеремет Артем Володимирович;
  201. Шеремет Віктор Володимирович;
  202. Шишацький Юрій Олегович;
  203. Шульга Богдан Олександрович;
  204. Юдін Ігор Олександрович;
  205. Юрченко Станіслав Сергійович;
  206. Якименко Юрій Олексійович;
  207. Ярема Микола Іванович.

Нагадаємо, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив перше відео зі звільненими захисниками.

До слова, людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але зірвався через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули.

Теги: обмін полоненими війна військові ЗСУ

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