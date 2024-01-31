Україна повернула 207 полонених захисників: опубліковано повний список

Cеред врятованих військовослужбовців – 95 представників Збройних сил України плюс ще 29 військовослужбовців тероборони ЗСУ

Сьогодні, 31 січня, Україна повернула з російського полону 207 оборонців – захисників Маріуполя й Херсона, бійців з острова Зміїний, морпіхів та бойових медиків.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, серед врятованих військовослужбовців – 95 представників Збройних сил України плюс ще 29 військовослужбовців тероборони ЗСУ, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників та один представник Національної поліції України. Серед звільнених військовослужбовців – захисники Маріуполя, Херсона, острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.

Так, списки звільнених з полону українців оприлюднив Telegram-канал «Списки знайдених та полонених».

Будь ласка, читайте текст після реклами

6 фото На весь екран











Список звільнених з полону 31 січня 2024 року

Абрамов Іван Володимирович; Аверянов Олексій Михайлович; Авласенок Андрій Дмитрович; Авраміді Іван Георгійович; Андрієвський Сергій Олександрович; Андрієнко Валентин Сергійович; Андросов Ігор Володимирович; Антонов Олександр Вікторович; Арабаджи Констянтин Олександрович; Бабушкін Іван Романович; Багрій Святослав Дмитрович; Баликін Віталій Сергійович; Баришник Максим Валерійович; Басов Юрій Юрійович; Бездольний Ігор Олексійович; Белінський Роман Артурович; Бережний Микола Миколайович; Бережний Сергій Миколайович; Беседін Микола Миколайович; Бєлогуров Максим Петрович; Білик Данило Андрійович; Білоус Василь Михайлович; Білоус Володимир Володимирович; Близнюк Андрій Юрійович; Блінов Олександр Валерійович; Богославський Павло Вікторович; Боднар Володимир Євгенович; Боднарчук Ігор Ігорович; Божко Данило Сергійович; Бойко Владислав Петрович; Бордіяну Ян Дмитрович; Борисенко Володимир Вікторович; Борисенко Євген Олегович; Борисов Георгій Олександрович; Ботнарюк Микола Віталійович; Брачківський Валентин Ярославович; Бреус Віталій Валерійович; Брильков Констянтин Олексійович; Будзінський Михайло Михайлович; Бурдений Олексій Миколайович; Бурдим Іван Анатолійович; Бурлуцький Юрій Володимирович; Бурцев Микола Вікторович; Бутрім Вʼячеслав Володимирович; Бущак Руслан Іванович; Василина Олександр Сергійович; Васильєв Валерій Ігорович; Велюра Василь Васильович; Вербецький Владислав Сергійович; Висоцький Володимир Васильович; Вікторовцов Владислав Олегович; Власенко Антон Андрійович; Вогнистий Віктор Євгенович; Володін Єгор Віталійович; Воронік Сергій Іванович; Воронін Микола Михайлович; Гайферук Володимир Тарасович; Галєт Андрій Святославович; Галкін Володимир Валентинович; Галкін Юрій Миколайович; Ганусков Олексій Юрійович; Гаращенко Павло Сергійович; Герасимик Віталій Анатолійович; Гойдало Микола Миколайович; Гриньов Дмитро Олександрович; Данько Олександр Іванович; Дашкевич Валерій Васильович; Дехтярьов Євгеній Сергійович; Деменко Олександр Ігорович; Дида Володимир Ігорович; Дідух Владислав Сергійович; Довженко Олександр Миколайович; Доля Володимир Васильович; Думбрава Олександр Васильович; Епов Андрій Володимирович; Євдощенко Сергій Миколайович; Живогляд Олександр Миколайович; Заєць Вадим Іванович; Зензеров Єгор Вʼячеславович; Іванов Дмитро Сергійович; Івахов Владислав Миколайович; Іус Дмитро Анатолійович; Казимір Сергій Васильович; Квас Руслан Олегович; Квасов Олег Васильович; Кваша Віктор Олександрович; Кемалов Віктор Олександрович; Кирик Констянтин Петрович; Кириленко Юрій Петрович; Кірієнко Андрій Сергійович; Клочихін Констянтин Михайлович; Коваль Олексій Іванович; Ковба Іван Вʼячеславович; Козакевич Дмитро Станіславович; Козлов Ілля Володимирович; Колосінський Андрій Володимирович; Коляденко Андрій Вікторович; Комашко Артем Андрійович; Корнієнко Андрій Геннадійович; Корнієнко Павло Леонідович; Коробка Віталій Миколайович; Костюк Артем Володимирович; Котов Владислав Олександрович; Кочубей Олег Олександрович; Крайнюк Станіслав Юрійович; Краснянський Роман Вʼячеславович; Кривуля Роман Олександрович; Куковкін Олексій Романович; Лапатін Максим Сергійович; Лебедєв Борис Олексійович; Лисенко Ростислав Олександрович; Ломінога Дмитро Ігорович; Малашенко Артур Артурович; Малюта Віталій Васильович; Мартинов Володимир Юрійович; Марчук Олександр Сергійович; Масленніков Володимир Сергійович; Мезей Володимир Іванович; Мельник Петро Олександрович; Мельніков Андрій Леонідович; Меркотан Юрій Юрійович; Мирошниченко Анатолій Анатолійович; Мігаль Сергій Вікторович; Мізін Володимир Валерійович; Мінаков Іван Михайлович; Мірошниченко Володимир Борисович; Морозюк Олександр Михайлович; Мотрич Олександр Миколайович; Мусієнко Дмитро Іванович; Назюта Олександр Анатолійович; Найденко Станіслав Юрійович; Найман Андрій Вікторович; Науменко Андрій Анатолійович; Несторук Микола Юрійович; Ноніашвілі Захар Георгійович; Озімок Богдан Петрович; Олійник Вʼячеслав Віталійович; Олійник Олександр Сергійович; Олійник Сергій Володимирович; Остроушко Максим Євгенович; Павленко Дмитро Юрійович; Падалко Володимир Васильович; Паламарчук Юрій Олександрович; Платов Дмитро Дмитрович; Повх Руслан Васильович; Погребиський Ярослав Вікторович; Полканов Євген Володимирович; Принц Артем Юрійович; Прохоров Валентин Антонович; Пугач Олександр Володимирович; Решфтко Олександр Григорович; Рєзунов Денис Олександрович; Романік Анатолій Олексійович; Романік Павло Олексійович; Руденко Володимир Валентинович; Рябов Євген Анатолійович; Семенов Максим Олегович; Сетрін Андрій Володимирович; Силаков Денис Ігорович; Слесь Андрій Ігорович; Смільський Вадим Олександрович; Собачко Микола Миколайович; Собко Ігор Олексійович; Соколовський Тарас Ярославович; Сошнев Ігор Миколайович; Степанов Андрій Володимирович; Стефурак Василь Степанович; Стратулат Андрій Анатолійович; Ступніцький Роман Михайлович; Суслов Сергій Іванович; Тазієв Сергій Михайлович; Тайбасаров Олександр Володимирович; Татьков Вадим Ігорович; Тесленко Петро Петрович; Тимошин Денис Олегович; Тишкевич Ростислав Вікторович; Турчак Олег Стефанович; Тхір Андрій Степанович; Фалько Павло Анатолійович; Федоренко Олексій Анатолійович; Харитонський Владислав Ігорович; Харченко Сергій Анатолійович; Холодний Євген Миколайович; Цеков Пилип Олексійович; Цоліган Юрій Юрійович; Черников Євген Михайлович; Чернишов Олег Юрійович; Черноволенко Андрій Ігорович; Четверіков Руслан Дмитрович; Чистяков Максим Владиславович; Шаповалов Денис Юрійович; Шастун Сергій Дмитрович; Шатурський Валентин Валерійович; Шашков Віталій Андрійович; Шевернюк Василь Васильович; Шевцов Микола Вікторович; Шевчун Олександр Сергійович; Шейнін Микола Володимирович; Шемоницький Михайло Антонович; Шеремет Артем Володимирович; Шеремет Віктор Володимирович; Шишацький Юрій Олегович; Шульга Богдан Олександрович; Юдін Ігор Олександрович; Юрченко Станіслав Сергійович; Якименко Юрій Олексійович; Ярема Микола Іванович.

Нагадаємо, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян.

Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив перше відео зі звільненими захисниками.

До слова, людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але зірвався через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули.