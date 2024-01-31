Україна повернула 207 полонених захисників: опубліковано повний список
Cеред врятованих військовослужбовців – 95 представників Збройних сил України плюс ще 29 військовослужбовців тероборони ЗСУ
Сьогодні, 31 січня, Україна повернула з російського полону 207 оборонців – захисників Маріуполя й Херсона, бійців з острова Зміїний, морпіхів та бойових медиків.
Зокрема, серед врятованих військовослужбовців – 95 представників Збройних сил України плюс ще 29 військовослужбовців тероборони ЗСУ, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників та один представник Національної поліції України. Серед звільнених військовослужбовців – захисники Маріуполя, Херсона, острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.
Так, списки звільнених з полону українців оприлюднив Telegram-канал «Списки знайдених та полонених».
Список звільнених з полону 31 січня 2024 року
- Абрамов Іван Володимирович;
- Аверянов Олексій Михайлович;
- Авласенок Андрій Дмитрович;
- Авраміді Іван Георгійович;
- Андрієвський Сергій Олександрович;
- Андрієнко Валентин Сергійович;
- Андросов Ігор Володимирович;
- Антонов Олександр Вікторович;
- Арабаджи Констянтин Олександрович;
- Бабушкін Іван Романович;
- Багрій Святослав Дмитрович;
- Баликін Віталій Сергійович;
- Баришник Максим Валерійович;
- Басов Юрій Юрійович;
- Бездольний Ігор Олексійович;
- Белінський Роман Артурович;
- Бережний Микола Миколайович;
- Бережний Сергій Миколайович;
- Беседін Микола Миколайович;
- Бєлогуров Максим Петрович;
- Білик Данило Андрійович;
- Білоус Василь Михайлович;
- Білоус Володимир Володимирович;
- Близнюк Андрій Юрійович;
- Блінов Олександр Валерійович;
- Богославський Павло Вікторович;
- Боднар Володимир Євгенович;
- Боднарчук Ігор Ігорович;
- Божко Данило Сергійович;
- Бойко Владислав Петрович;
- Бордіяну Ян Дмитрович;
- Борисенко Володимир Вікторович;
- Борисенко Євген Олегович;
- Борисов Георгій Олександрович;
- Ботнарюк Микола Віталійович;
- Брачківський Валентин Ярославович;
- Бреус Віталій Валерійович;
- Брильков Констянтин Олексійович;
- Будзінський Михайло Михайлович;
- Бурдений Олексій Миколайович;
- Бурдим Іван Анатолійович;
- Бурлуцький Юрій Володимирович;
- Бурцев Микола Вікторович;
- Бутрім Вʼячеслав Володимирович;
- Бущак Руслан Іванович;
- Василина Олександр Сергійович;
- Васильєв Валерій Ігорович;
- Велюра Василь Васильович;
- Вербецький Владислав Сергійович;
- Висоцький Володимир Васильович;
- Вікторовцов Владислав Олегович;
- Власенко Антон Андрійович;
- Вогнистий Віктор Євгенович;
- Володін Єгор Віталійович;
- Воронік Сергій Іванович;
- Воронін Микола Михайлович;
- Гайферук Володимир Тарасович;
- Галєт Андрій Святославович;
- Галкін Володимир Валентинович;
- Галкін Юрій Миколайович;
- Ганусков Олексій Юрійович;
- Гаращенко Павло Сергійович;
- Герасимик Віталій Анатолійович;
- Гойдало Микола Миколайович;
- Гриньов Дмитро Олександрович;
- Данько Олександр Іванович;
- Дашкевич Валерій Васильович;
- Дехтярьов Євгеній Сергійович;
- Деменко Олександр Ігорович;
- Дида Володимир Ігорович;
- Дідух Владислав Сергійович;
- Довженко Олександр Миколайович;
- Доля Володимир Васильович;
- Думбрава Олександр Васильович;
- Епов Андрій Володимирович;
- Євдощенко Сергій Миколайович;
- Живогляд Олександр Миколайович;
- Заєць Вадим Іванович;
- Зензеров Єгор Вʼячеславович;
- Іванов Дмитро Сергійович;
- Івахов Владислав Миколайович;
- Іус Дмитро Анатолійович;
- Казимір Сергій Васильович;
- Квас Руслан Олегович;
- Квасов Олег Васильович;
- Кваша Віктор Олександрович;
- Кемалов Віктор Олександрович;
- Кирик Констянтин Петрович;
- Кириленко Юрій Петрович;
- Кірієнко Андрій Сергійович;
- Клочихін Констянтин Михайлович;
- Коваль Олексій Іванович;
- Ковба Іван Вʼячеславович;
- Козакевич Дмитро Станіславович;
- Козлов Ілля Володимирович;
- Колосінський Андрій Володимирович;
- Коляденко Андрій Вікторович;
- Комашко Артем Андрійович;
- Корнієнко Андрій Геннадійович;
- Корнієнко Павло Леонідович;
- Коробка Віталій Миколайович;
- Костюк Артем Володимирович;
- Котов Владислав Олександрович;
- Кочубей Олег Олександрович;
- Крайнюк Станіслав Юрійович;
- Краснянський Роман Вʼячеславович;
- Кривуля Роман Олександрович;
- Куковкін Олексій Романович;
- Лапатін Максим Сергійович;
- Лебедєв Борис Олексійович;
- Лисенко Ростислав Олександрович;
- Ломінога Дмитро Ігорович;
- Малашенко Артур Артурович;
- Малюта Віталій Васильович;
- Мартинов Володимир Юрійович;
- Марчук Олександр Сергійович;
- Масленніков Володимир Сергійович;
- Мезей Володимир Іванович;
- Мельник Петро Олександрович;
- Мельніков Андрій Леонідович;
- Меркотан Юрій Юрійович;
- Мирошниченко Анатолій Анатолійович;
- Мігаль Сергій Вікторович;
- Мізін Володимир Валерійович;
- Мінаков Іван Михайлович;
- Мірошниченко Володимир Борисович;
- Морозюк Олександр Михайлович;
- Мотрич Олександр Миколайович;
- Мусієнко Дмитро Іванович;
- Назюта Олександр Анатолійович;
- Найденко Станіслав Юрійович;
- Найман Андрій Вікторович;
- Науменко Андрій Анатолійович;
- Несторук Микола Юрійович;
- Ноніашвілі Захар Георгійович;
- Озімок Богдан Петрович;
- Олійник Вʼячеслав Віталійович;
- Олійник Олександр Сергійович;
- Олійник Сергій Володимирович;
- Остроушко Максим Євгенович;
- Павленко Дмитро Юрійович;
- Падалко Володимир Васильович;
- Паламарчук Юрій Олександрович;
- Платов Дмитро Дмитрович;
- Повх Руслан Васильович;
- Погребиський Ярослав Вікторович;
- Полканов Євген Володимирович;
- Принц Артем Юрійович;
- Прохоров Валентин Антонович;
- Пугач Олександр Володимирович;
- Решфтко Олександр Григорович;
- Рєзунов Денис Олександрович;
- Романік Анатолій Олексійович;
- Романік Павло Олексійович;
- Руденко Володимир Валентинович;
- Рябов Євген Анатолійович;
- Семенов Максим Олегович;
- Сетрін Андрій Володимирович;
- Силаков Денис Ігорович;
- Слесь Андрій Ігорович;
- Смільський Вадим Олександрович;
- Собачко Микола Миколайович;
- Собко Ігор Олексійович;
- Соколовський Тарас Ярославович;
- Сошнев Ігор Миколайович;
- Степанов Андрій Володимирович;
- Стефурак Василь Степанович;
- Стратулат Андрій Анатолійович;
- Ступніцький Роман Михайлович;
- Суслов Сергій Іванович;
- Тазієв Сергій Михайлович;
- Тайбасаров Олександр Володимирович;
- Татьков Вадим Ігорович;
- Тесленко Петро Петрович;
- Тимошин Денис Олегович;
- Тишкевич Ростислав Вікторович;
- Турчак Олег Стефанович;
- Тхір Андрій Степанович;
- Фалько Павло Анатолійович;
- Федоренко Олексій Анатолійович;
- Харитонський Владислав Ігорович;
- Харченко Сергій Анатолійович;
- Холодний Євген Миколайович;
- Цеков Пилип Олексійович;
- Цоліган Юрій Юрійович;
- Черников Євген Михайлович;
- Чернишов Олег Юрійович;
- Черноволенко Андрій Ігорович;
- Четверіков Руслан Дмитрович;
- Чистяков Максим Владиславович;
- Шаповалов Денис Юрійович;
- Шастун Сергій Дмитрович;
- Шатурський Валентин Валерійович;
- Шашков Віталій Андрійович;
- Шевернюк Василь Васильович;
- Шевцов Микола Вікторович;
- Шевчун Олександр Сергійович;
- Шейнін Микола Володимирович;
- Шемоницький Михайло Антонович;
- Шеремет Артем Володимирович;
- Шеремет Віктор Володимирович;
- Шишацький Юрій Олегович;
- Шульга Богдан Олександрович;
- Юдін Ігор Олександрович;
- Юрченко Станіслав Сергійович;
- Якименко Юрій Олексійович;
- Ярема Микола Іванович.
Нагадаємо, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 207 своїх громадян.
Також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив перше відео зі звільненими захисниками.
До слова, людей, які були у попередньому списку на обмін, який мав відбутися 24 січня, але зірвався через трощу літака ІЛ-76, під час цього обміну не повернули.
Коментарі — 0