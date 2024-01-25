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Окупанти використовують гранати, які заборонені Женевською конвенцією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти використовують гранати, які заборонені Женевською конвенцією
Граната РГ-Во містить хлорацетофенон – речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом
Фото: Командування Сил підтримки ЗСУ

У грудні 2023 року зафіксовано 81 випадок використання російських гранат з отруйними речовинами

Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик заявив, що у грудні 2023 року було вперше зафіксовано використання нових російських гранат з отруйними речовинами. Про це він розповів на брифінгу в Military Media Center.

Рудик повідомив, що станом на січень 2024 року з початку широкомасштабного російського вторгнення зафіксовано 626 атак з використанням хімічних речовин. До грудня 2023 року окупанти використовували гранати К-51 та РГР подразливої дії.

У грудні 2023 року зафіксовано 81 випадок використання російських гранат з отруйними речовинами, що на той момент становило 17% із загальної кількості з початку великої війни.

«У грудні вперше зафіксовано застосування гранати РГ-Во. Ця граната містить хлорацетофенон – речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів», – наголосив він.

РГ-Во – радянська наступальна ручна осколкова граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили та техніки противника на близьких відстанях. З метою збільшення кількості осколкової здатності гранати всередині корпусу на стінках прокладена згорнута в чотири-шість шарів стрічка з тонкої сталі з насічками для утворення осколків. Радіус розльоту осколків становить 25 метрів.

Центр досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припускає, що в разі потрапляння в приміщення або бліндаж достатньо п'яти хвилин, 70 крапель цього газу, аби вбити там людей. 

Досліджений представниками Центру зразок виготовлений у 2023 році на заводі, який працює ще з часів Радянського Союзу.

«Таким чином, у 2017 році Росія збрехала про виконання взятих на себе зобов’язань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Згідно з якою мала знищити саму зброю та виробничі потужності, де вона виготовлялася», – наголосив Рудик.

Центр припускає, що наразі Росія намагається вивчати реакцію світової спільноти, аби згодом розширити номенклатуру використання хімічної зброї.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року на Куп’янському напрямку росіяни почали використовувати заборонену хімічну зброю.

До слова, російські загарбники у розмовах зі своїми родичами не приховують, що використовують в Україні фосфорні боєприпаси – заборонену зброю.

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Теги: озброєння хімічна зброя граната окупанти війна

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