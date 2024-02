Що відомо про Карлсона з Америки, який взяв інтервʼю у Путіна

Скандально відомий колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон приїхав до Москви задля інтерв'ю з російським диктатором Володимиром Путіним. «Главком» зібрав головне про журналіста та його візит до країни-агресорки.

Про те, що журналіст 1 лютого прилетів до Москви зі Стамбула, одним із перших розповів прокремлівський Telegram-канал Mash. Зокрема, пропагандисти опублікували фотографії Карлсона з аеропорту та Великого театру, куди телеведучий ходив дивитися балет «Спартак».

Російські державні ЗМІ регулярно відгукуються про Карлсона як про журналіста, який «говорить правду», і часто його цитують. За останній тиждень державні ЗМІ та z-канали країни-агресорки згадали Карлсона понад 2 тис. разів. Російська пропаганда стежила буквально за кожним кроком американця.

Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної російської агресії проти України. За словами американця, інтерв'ю буде показано у невідредагованому вигляді на його сайті й пізніше у соцмережі X, де Карлсон має величезну авдиторію. Журналіст стверджує, що адміністрація Байдена намагалася завадити організації цього інтерв'ю.

Карлсон неодноразово із симпатією відгукувався про Володимира Путіна. Його політичні погляди поділяють багато консервативно налаштованих американців, незадоволених багатомільярдною підтримкою України. Карлсон також не приховує своєї антипатії до президента України Володимира Зеленського та називає його диктатором. Проте, за словами Карлсона, його команда звернулась з проханням про інтервʼю і до Зеленського.

Телеведучий звинуватив американські ЗМІ в «корупції» за те, що вони не хочуть розмовляти з Путіним і охоче публікують інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Тож Карслон заявив, що всі медіа, які брали інтерв’ю в президента України – пропагандисти, а те, що робить він – це справжня журналістика.

Головна телеведуча міжнародних новин CNN Крістіана Аманпур назвала ці заяви абсурдними: «Ми постійно просимо про інтерв'ю (з Путіним), ми це робимо вже багато років». Редактор BBC Стів Розенберг підтвердив, що видання за останні 18 місяців направило до Кремля кілька таких запитів і незмінно отримувало у відповідь «ні».

За словами Карлсона, організація його інтерв'ю з Путіним зайняла багато місяців, а робить він це виключно для того, щоб інформувати американців, представивши їм різні погляди. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав Карлсон, перебуваючи в Москві. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало.

Зауважимо, американський мільярдер та власник соцмережі Х Ілон Маск підтримав репостом відео проросійського пропагандиста Карлсона та пообіцяв не блокувати інтерв’ю з диктатором.

Такер Карлсон – один із найвідоміших у США тамтешніх рупорів російської пропаганди. Він є ультраправим республіканцем і прихильником Трампа. У 2021 році журнал Time назвав його найвпливовішим консерватором Америки. Карлсон виступає проти абортів, фемінізму, ЛГБТ і мігрантів.

Журналіст народився в Каліфорнії в сім'ї художниці Лізи Макнір та журналіста, колишнього глави «Голосу Америки» Діка Карлсона. Його мати мала алко- та наркозалежність, і Карлсон зненавидів її богемний спосіб життя (пізніше він і сам зіткнувся з алкозалежністю). Згодом Макнір розлучилася з чоловіком і поїхала до Франції, а сам Такер і його брат залишилися з батьком.

Здобувши історичну освіту, Карлсон спробував вступити на службу до ЦРУ, але там його вважали надто недисциплінованим. Тоді Карлсон вирішив пов'язати своє життя із журналістикою: батько сказав, що «туди беруть усіх». Спершу Карлсон публікувався в невеликих консервативних виданнях, а потім почав регулярно писати колонки для мейнстрімних газет і журналів.

На вершини популярності в США Карлсон злетів, ставши надзвичайно впливовою зіркою телеканалу Fox, де працював останні 14 років. А з 2016 до 2023 року він вів вечірнє політичне телешоу Tucker Carlson Tonight, авдиторія якого часом перевищувала 5 млн глядачів. Але його кар'єра на цьому телеканалі, який традиційно підтримує республіканців, завершилася досить раптово. Наприкінці квітня 2023 року Такера Карлсона було звільнено з Fox News.

Після звільнення Карлсоном зацікавилися російські пропагандисти. Медійна мережа Russia Today, якою керує пропагандистка Маргарита Симоньян, запропонувала Карлсону працювати у них, написавши про це пост у Х (Twitter). Пропагандист Володимир Соловйов теж запропонував Карлсону стати ведучим або експертом на його каналі «Соловьев Live».

Як відомо, 54-річний Такер Карлсон затято підтримує Дональда Трампа, виступає за різке скорочення нелегальної міграції в США, за неухильне дотримання права володіння зброєю, скептично ставиться до проблеми глобальних кліматичних змін, гендерної ідеології та деяких інших ліберальних ідей.

Серед відомих політиків, у яких журналіст брав інтерв'ю останнім часом, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і Хав'єр Мілей, який став новим президентом Аргентини.

Коли наприкінці дев'яностих Дональд Трамп вперше роздумував про старт президентської кампанії, Карлсон назвав його «найогиднішою людиною на планеті». З того часу нью-йоркський мільярдер різко зрушив праворуч – і у 2016 році Карлсон підтримав його кандидатуру на республіканських праймериз через запеклу антимігрантську риторику та обіцянку заборонити в'їзд до країни жителям ісламських країн. Оскільки Fox News переважно дивляться виборці-республіканці, підвищена увага до Трампа сприяла його перемозі. Карлсон підтримував Трампа і після обрання, схвалюючи його антимігрантський націоналізм, економічний популізм та зовнішньополітичний ізоляціонізм.

У серпні 2023 року Дональд Трамп, який відмовився йти на перші дебати претендентів на номінацію від Республіканської партії на президентських виборах 2024 року, дав інтерв'ю Карлсону. 46-хвилинна розмова у перші дні зібрала понад 200 млн переглядів на платформі X. Згодом Трамп заявив, що готовий розглядати кандидатуру колишнього телеведучого Fox News Такера Карлсона як свого віцепрезидента у разі свого обрання президентом США.

Скандальний американець не цурається конспіративних теорій і, зокрема, заявляв, що уряд США має космічний корабель інопланетян, повторював вигадки російської влади про американські лабораторії з виробництва біологічної зброї в Україні, стверджував, що Каховську ГЕС зруйнували українці, і звинувачував Вашингтон у підриві газопроводів «Північний потік».

Tucker Carlson's latest performance is an especially big hit in Moscow. State TV propagandists loved it so much, Russia's 60 Minutes included it not once, but twice in their evening broadcast—neatly bookended by the Kremlin's war propaganda. Here's one of those clips.#TuckyoRose pic.twitter.com/F3qkwOHUOp