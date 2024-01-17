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Британська розвідка пояснила, чому ліквідація літака А-50 має велике значення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, чому ліквідація літака А-50 має велике значення
A-50 – літак дальнього радіолокаційного стеження призначений для спостереження за цілями у повітрі
фото з відкритих джерел

Росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження зон дії своєї авіації

Ліквідація російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 призведе до обмеження зон дії авіації РФ. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 14 січня А-50 майже напевно вибухнув і згодом упав у західній частині Азовського моря. Водночас повідомлялося, що російський літак Іл-22М був пошкоджений, але приземлився на найближчому російському аеродромі.

При цьому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня заявив, що літаки були підбиті українськими силами.

За даними британської розвідки, можливе успішне збиття Україною літака А-50 «має велике значення».

«Цілком ймовірно, що Росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження зон дії своєї авіації. А-50 має вирішальне значення для російського повітряного спостереження за простором бойових дій», – йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони Британії, ВПС Росії мають у своєму розпорядженні вісім літаків А-50, які, ймовірно, зможуть компенсувати безпосередній оперативний удар.

«Однак підвищене навантаження на літаки, що залишилися, у поєднанні з втратою екіпажу, ймовірно, обмежуватиме довгострокову стійкість місії», – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22.  Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Раніше начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що російські загарбники мають ще вісім літаків А-50, які перебувають у хорошому стані. 

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Теги: британська розвідка літак авіація війна

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