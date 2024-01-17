Британська розвідка пояснила, чому ліквідація літака А-50 має велике значення

A-50 – літак дальнього радіолокаційного стеження призначений для спостереження за цілями у повітрі

Росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження зон дії своєї авіації

Ліквідація російського літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 призведе до обмеження зон дії авіації РФ. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, 14 січня А-50 майже напевно вибухнув і згодом упав у західній частині Азовського моря. Водночас повідомлялося, що російський літак Іл-22М був пошкоджений, але приземлився на найближчому російському аеродромі.

При цьому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня заявив, що літаки були підбиті українськими силами.

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За даними британської розвідки, можливе успішне збиття Україною літака А-50 «має велике значення».

«Цілком ймовірно, що Росія тепер буде змушена переглянути питання про обмеження зон дії своєї авіації. А-50 має вирішальне значення для російського повітряного спостереження за простором бойових дій», – йдеться у повідомленні.

За даними Міноборони Британії, ВПС Росії мають у своєму розпорядженні вісім літаків А-50, які, ймовірно, зможуть компенсувати безпосередній оперативний удар.

«Однак підвищене навантаження на літаки, що залишилися, у поєднанні з втратою екіпажу, ймовірно, обмежуватиме довгострокову стійкість місії», – зазначили у розвідці.

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Нагадаємо, воїни Повітряних сил Збройних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22. Згодом головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний підтвердив знищення двох російських літаків.

Раніше начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що російські загарбники мають ще вісім літаків А-50, які перебувають у хорошому стані.