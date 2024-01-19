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Розвідка США пояснила, які наслідки чекатимуть Україну після скорочення фінансування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка США пояснила, які наслідки чекатимуть Україну після скорочення фінансування
Як повідомили джерела CNN, тимчасове скорочення фінансування від США не матиме глобального значення для України
фото з відкритих джерел

Як зазначає CNN, після втрати фінансування Україна може втратити здатність проводити деякі зі своїх найгучніших операцій

Представники американської розвідки вважають, що в короткостроковій перспективі скорочення фінансування США не матиме значного впливу на бойові дії в Україні. Про це пише CNN.

Як зазначають співрозмовники журналістів, Росія намагається перегрупуватися, що дає Україні деякий час.

«Але в довгостроковій перспективі відсутність американської допомоги може дозволити Москві відновити імпульс, збільшивши постачання зброї і скориставшись підтримкою Ірану і Північної Кореї», – сказав один із співрозмовників CNN.

Американські посадовці також розглядають вплив, який може мати припинення американської підтримки на інших союзників, зокрема, послання про те, що США не мають політичної волі підтримувати союзників і партнерів у довгостроковій перспективі.

«Ще одне занепокоєння викликає те, що Європа, яка вже знаходиться на дні бочки з постачанням зброї і боєприпасів, наслідує приклад США і починає відмовлятися від певної допомоги», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що припинення американського фінансування України може обмежити здатність України наносити удари на великі відстані по окупованому Росією Криму і Чорному морю – удари, які підтримуються західною зброєю.

Як повідомила телеканалу особа, знайома з оцінками американської розвідки, якщо ця допомога припиниться, то, на думку американських посадовців, Україна може втратити здатність проводити деякі зі своїх найгучніших операцій.

«Удари України по Чорноморському флоту Росії минулої осені, які змусили Росію вивести багато своїх кораблів з Севастополя в окупованому Криму, розглядаються як особливо ефективне використання наданих Заходом ракет дальнього радіусу дії», – зазначається у матеріалі.

Як повідомлялося, сенатори Сполучених Штатів у четвер прийняли законопроєкт, спрямований на запобігання припиненню роботи федерального уряду через відсутність фінансування – шатдауну, який може настати вже із суботи, 20 січня.

Президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні. 

Зазначимо, лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер заявив, що прийняття пакета національної безпеки, який передбачає нове фінансування для України, стане наступною ціллю Сенату після тимчасового бюджету.

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, якщо Конгрес США не затвердить додаткове фінансування України, про яке попросив президент Джо Байден, це створить справжню проблему.

Теги: США фінансування війна розвідка

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