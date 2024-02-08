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Такер Карлсон назвав дату виходу інтерв'ю з Путіним

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Такер Карлсон назвав дату виходу інтерв'ю з Путіним
Президент Росії дав інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону
фото: Reuters

Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної російської агресії проти України

Відомий американський пропагандист Такер Карлсон назвав дату виходу його інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Інтерв'ю транслюватиметься 8 лютого о 18:00 за східним часом. За київським часом буде опубліковане 9 лютого о першій годині ночі.

Такер Карлсон назвав дату виходу інтерв'ю з Путіним фото 1
фото: Такер Карлсон/Instagram

Розмову американського пропагандиста з російським диктатором Путіним можна буде переглянути на офіційному сайті Такера Карлсона. 

Нагадаємо, 1 лютого Карлсон прилетів до Москви зі Стамбула. За останній тиждень державні ЗМІ та z-канали країни-агресорки згадали американця понад 2 тис. разів. Російська пропаганда стежила буквально за кожним його кроком. 

Згодом стало відомо, що відомий американський пропагандист візьме інтерв'ю у Путіна. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав журналіст. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор дав інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

За словами Пєскова, адміністрація президента країни-агресорки отримує багато запитів на інтерв'ю із диктатором від іноземних журналістів. Проте Путін немає жодного бажання спілкуватися зі ЗМІ, які нібито займають односторонню позицію.

«Позиція Карлсона відрізняється від інших, вона не проросійська, не проукраїнська, а, скоріше, проамериканська. У міру того, як інтерв'ю буде підготовлено, вийде, самі зможете скласти враження про нього», – заявив прессекретар президента РФ.

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Теги: пропаганда війна путін прессекретар пропагандист

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