Такер Карлсон назвав дату виходу інтерв'ю з Путіним

Карлсон став першим західним журналістом, який узяв інтерв'ю у Путіна після початку повномасштабної російської агресії проти України

Відомий американський пропагандист Такер Карлсон назвав дату виходу його інтерв'ю з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Інтерв'ю транслюватиметься 8 лютого о 18:00 за східним часом. За київським часом буде опубліковане 9 лютого о першій годині ночі.

фото: Такер Карлсон/Instagram

Розмову американського пропагандиста з російським диктатором Путіним можна буде переглянути на офіційному сайті Такера Карлсона.

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Нагадаємо, 1 лютого Карлсон прилетів до Москви зі Стамбула. За останній тиждень державні ЗМІ та z-канали країни-агресорки згадали американця понад 2 тис. разів. Російська пропаганда стежила буквально за кожним його кроком.

Згодом стало відомо, що відомий американський пропагандист візьме інтерв'ю у Путіна. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав журналіст. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор дав інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

За словами Пєскова, адміністрація президента країни-агресорки отримує багато запитів на інтерв'ю із диктатором від іноземних журналістів. Проте Путін немає жодного бажання спілкуватися зі ЗМІ, які нібито займають односторонню позицію.

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«Позиція Карлсона відрізняється від інших, вона не проросійська, не проукраїнська, а, скоріше, проамериканська. У міру того, як інтерв'ю буде підготовлено, вийде, самі зможете скласти враження про нього», – заявив прессекретар президента РФ.