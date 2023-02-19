Центр Донецька зазнав обстрілів, окупаційна влада повідомила подробиці
Один із снарядів упав поряд із «Донбас Ареною»
Центр Донецька у неділю, 19 лютого, зазнав обстрілу, поранено семеро людей. Про це заявив «мер» окупованого міста Олексій Кулемзін.
За даними російських воєнкорів, пише Baza, на місто було випущено 40 ракет з установки «Град».
Снаряди влучили в критий ринок, також постраждав будинок гуртожитку. Один із снарядів упав поряд із «Донбас Ареною».
Раніше російські пропагандисти повідомили про вибух у центрі тимчасово окупованого Донецька. Він пролунав у приміщенні так званої прокуратури, будівля загорілася.
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