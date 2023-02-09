У Дніпрі і Донецькій області лунають вибухи, у декількох областях оголошено повітряну тривогу

Жителів Сумської, Донецької, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської та Запорізької областей просять негайно перейти в укриття

Повітряну тривогу оголошено в Сумській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. У деяких областях повідомляють про вибухи. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

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Повідомляється про вибухи у Покровському районі Донецької області, а також у Костянтинівці (Донецька область). Жителі Дніпра почули вибух, одразу після якого залунала сирена.

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Інформація щодо вибухів та наслідків уточнюється.