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У центрі окупованого Донецька пролунав вибух, горить будівля прокуратури

Надія Карбунар
glavcom.ua
У центрі окупованого Донецька пролунав вибух, горить будівля прокуратури
Пропагандисти заявили, що причиною вибуху став обстріл Збройних сил України
фото: скріншот із відео

На опублікованих у мережі кадрах видно язики полум’я та клуби диму

У неділю, 19 лютого, російські пропагандисти повідомили про вибух у центрі тимчасово окупованого Донецька. Він пролунав у приміщенні так званої прокуратури, будівля загорілася.

На опублікованих у мережі кадрах видно язики полум’я та клуби диму, які вихоплюються з даху чотириповерхової будівлі.

На місці інциденту працюють місцеві пожежники, які ліквідовують загоряння. Інформації про постраждалих поки що немає.

Традиційно пропагандисти заявили, що причиною вибуху став обстріл Збройних сил України. Начебто українські війська завдали удару по будинку, в якому окупаційна влада розмістила свою прокуратуру.

Нагадаємо, ввечері, 9 грудня, окупований Донецьк потрапив під обстріл. Прильоти були на території Критого ринку, на бульварі Шевченка та в інших місцях центральної частини міста. Ймовірно, самі російські окупанти влаштовали провокації, обстрілявши Донецьк.

 

Теги: вибух окупанти обстріл Донецьк влада відео

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