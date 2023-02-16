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СБУ викрила канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
СБУ викрила канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька
У Києві СБУ викрила канал нелегальних перевезень
фото: Служба безпеки України

Маршрут перевезення людей пролягав через країни Центральної Європи до окупованих територій

Служба безпеки України викрила угрупування в Києві, яке нелегально перевозило людей до тимчасово окупованих Криму та Донецька. Про це повідомили у відомстві. Вартість квитка становила €250 в одну сторону.

«Служба безпеки заблокувала канал незаконного переправлення громадян до тимчасово окупованих районів України та у зворотному напрямку. Зловмисники налагодили трафік нелегальних пасажирських перевезень з Києва до тимчасово захоплених Донецька та АР Крим. Маршрут пролягав через країни Центральної Європи, а далі в РФ. «Перевізники» заїжджали у тимчасово окуповані регіони України з території країни-агресора. А це – незаконний перетин державного кордону нашої держави», – підкреслили в СБУ.

У пресслужбі додали, для того, щоб безперешкодно проїжджати по території країни-агресора перед кордоном з РФ водій пересаджував пасажирів у інший автобус на російських номерах. Цей транспортний засіб також належав компанії зловмисника.

СБУ викрила канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька фото 1

Щотижня зловмисники перевозили десятки клієнтів, а вартість квитка становила €250 в одну сторону.

«При цьому частину одержаних прибутків організатори «рейсів» перераховували до бюджету терористичної організації «ДНР» у вигляді «податків» за комерційну діяльність. Встановлено, що до організації каналу причетний керівник столичної компанії-перевізника. До протиправної діяльності він залучив двох своїх синів, які перебувають за кордоном», – уточнили в СБУ.

СБУ викрила канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька фото 2

Для нелегальних перевезень ділки використовували 6 автобусів з автопарку підприємства. Під час обшуків в офісі та за місцем проживання організатора схеми правоохоронці виявили бортові журнали, маршрутні листи, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

СБУ викрила канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька фото 3

Наразі правоохоронці повідомили організатору та одному з його спільників про підозру в незаконному переправлені осіб через державний кордон України. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно РФ намагалася викрасти українські судна з Іспанії. Служба безпеки України спільно з правоохоронними органами Королівства Іспанія запобігла спробам Росії.

До слова, СБУ завадила російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні.

 

Теги: СБУ перевезення «ДНР» автобус кордон водій

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