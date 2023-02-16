СБУ викрила канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька

Маршрут перевезення людей пролягав через країни Центральної Європи до окупованих територій

Служба безпеки України викрила угрупування в Києві, яке нелегально перевозило людей до тимчасово окупованих Криму та Донецька. Про це повідомили у відомстві. Вартість квитка становила €250 в одну сторону.

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«Служба безпеки заблокувала канал незаконного переправлення громадян до тимчасово окупованих районів України та у зворотному напрямку. Зловмисники налагодили трафік нелегальних пасажирських перевезень з Києва до тимчасово захоплених Донецька та АР Крим. Маршрут пролягав через країни Центральної Європи, а далі в РФ. «Перевізники» заїжджали у тимчасово окуповані регіони України з території країни-агресора. А це – незаконний перетин державного кордону нашої держави», – підкреслили в СБУ.

У пресслужбі додали, для того, щоб безперешкодно проїжджати по території країни-агресора перед кордоном з РФ водій пересаджував пасажирів у інший автобус на російських номерах. Цей транспортний засіб також належав компанії зловмисника.

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Щотижня зловмисники перевозили десятки клієнтів, а вартість квитка становила €250 в одну сторону.

«При цьому частину одержаних прибутків організатори «рейсів» перераховували до бюджету терористичної організації «ДНР» у вигляді «податків» за комерційну діяльність. Встановлено, що до організації каналу причетний керівник столичної компанії-перевізника. До протиправної діяльності він залучив двох своїх синів, які перебувають за кордоном», – уточнили в СБУ.

Для нелегальних перевезень ділки використовували 6 автобусів з автопарку підприємства. Під час обшуків в офісі та за місцем проживання організатора схеми правоохоронці виявили бортові журнали, маршрутні листи, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Наразі правоохоронці повідомили організатору та одному з його спільників про підозру в незаконному переправлені осіб через державний кордон України. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, що нещодавно РФ намагалася викрасти українські судна з Іспанії. Служба безпеки України спільно з правоохоронними органами Королівства Іспанія запобігла спробам Росії.

До слова, СБУ завадила російським олігархам уникнути націоналізації своїх активів в Україні.