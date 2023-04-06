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У березні зросла інтенсивність ворожих обстрілів України: подробиці

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У березні зросла інтенсивність ворожих обстрілів України: подробиці
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко
фото: Укрінформ

Інтенсивність російських обстрілів у березні зросла на 11%

Українські прикордонники спільно з іншими підрозділами в березні брали участь у більш ніж 900 бойових зіткненнях із окупантами. Захисники знищили значну кількість живої сили та техніки ворога. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі «Укрінформу».

«Витримали понад 1800 обстрілів, які здійснював противник по позиціях наших військовослужбовців. Їхня інтенсивність у порівнянні з попереднім місяцем збільшилася на 11%», – зазначив він.

За словами спікера ДПСУ, українські воїни постійно відбивають атаки росіян на Авдіївському, Лиманському та Бахмутському напрямках. На останньому ворог продовжує концентрувати свої найбільші наступальні спроможності попри значні втрати. Окупанти намагаються використовувати тактику виснаження та тотального руйнування.

Також він відзначив ефективні дії груп аеророзвідки прикордонних підрозділів, які не лише нищать російських загарбників, а й корегують вогонь артилерії.

Нагадаємо, що РФ почала підготовку до переведення майже двох тисяч своїх військових у Росію, щоб потім залучити їх до бойових дій на сході України. 

Теги: обстріл ворог Андрій Демченко прикордонники

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