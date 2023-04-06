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РФ планує перекинути частину військових із Білорусі на схід України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ планує перекинути частину військових із Білорусі на схід України
Із Білорусі вийдуть приблизно дві тисячі російських загарбників
фото: міноборони РФ (ілюстративне)

Наразі на території Білорусі перебувають приблизно чотири тисячі російських окупантів, однак їх кількість незабаром зменшиться

РФ почала підготовку до переведення майже двох тисяч своїх військових у Росію, щоб потім залучити їх до бойових дій на сході України. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Раніше ми повідомляли, що на території Білорусі перебувають приблизно чотири тисячі російських військових. Після тих заходів, які зараз розпочалися, їхня кількість іще знизиться», – повідомив він.

За даними Держприкордонслужби, із Білорусі вийдуть приблизно дві тисячі військових, яких Росія надалі планує залучити до бойових дій для посилення свого угрупування на сході України.

При цьому зазначається, що зараз у діях підрозділів білоруської армії, які посилюють кордон із Україною, нічого не змінилося, і вони перебувають на певній віддаленості від українського кордону.

«Не змінений ані характер їхніх дій, ані кількість. Але попри все це, ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації, бо ми розуміємо підступність ворога. Тому з нашого боку, як і раніше, відбувається укріплення як ліній як кордону, так і прикордонних ліній», – підкреслив Демченко.

Він уточнив, що укріплення потрібне для того, щоб усі складові сил оборони мали всі можливості для того, щоб відбити будь-яку атаку з цього напрямку або протидіяти будь-яким провокаціям на цій ділянці. 

Нагадаємо, що Білорусь зможе завдавати ядерні удари: Путін дав авіацію та «Іскандери». 

До слова, 25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.

Як повідомлялося, у Білорусі розпочалася перевірка бойової готовності збройних сил країни.

Крім того, Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання щонайменше до 10 квітня. 

Теги: кордон Андрій Демченко Білорусь війна окупанти

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