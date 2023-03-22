Аеророзвідка показала, як знищила особовий склад росіян (відео)

ЗСУ виявили ворожий мінометний розрахунок

Українські прикордонники показали, як нищать мінометний розрахунок росіян разом з особовим складом. Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДПСУ.

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«Прикордонна аеророзвідка виявила ворожий мінометний розрахунок – ЗСУ знищили», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, розпочалася 392-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту.