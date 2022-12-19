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До Білорусі летить урядовий борт РФ, обладнаний вузлом спецзв'язку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Білорусі летить урядовий борт РФ, обладнаний вузлом спецзв'язку
фото ілюстративне

Ту-214СУС – літак спецпризначення, який може здійснювати зв'язок із будь-якою точкою світу на маршруті польоту

До Білорусі летить урядовий борт РФ, обладнаний вузлом спецзв’язку. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

«В Національний аеропорт «Мінськ» заходить Ту-214СУС СЛО «Росія» з реєстраційним номером RA-64524», – йдеться в повідомленні.

Це літак спецпризначення, який обладнаний вузлом зв'язку та спецтехнічними засобами, що дозволяють здійснювати зв'язок із будь-якою точкою світу на маршруті польоту.

До Білорусі летить урядовий борт РФ, обладнаний вузлом спецзв'язку фото 1

Нагадаємо, сьогодні Путін з урядовою делегацією прилетів у Білорусь, щоб обговорити «увесь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції». Диктатори докладно обговорять «хід реалізації прийнятих раніше союзних програм». Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення. 

Це перша за останні три роки поїздка російського диктатора у Білорусь. До цього всі російсько-білоруські зустрічі відбувалися на російській території.

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Теги: путін Білорусь Олександр Лукашенко росія Україна окупанти війна

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