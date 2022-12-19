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Німеччина занепокоєна візитом Путіна до Білорусі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина занепокоєна візитом Путіна до Білорусі
Укрінформ

Білорусь досі надає окупантам свою територію для розгортання військ

Уряд Німеччини з занепокоєнням сприймає перший за три роки візит російського диктатора Володимира Путіна до Мінська. Про це заявив офіційний представник канцлера Німеччини Штеффен Гебештрайт, передає DW.

Гебештрайт зазначив, що занепокоєння викликане неясністю відповіді на «питання про роль Білорусі в агресивній війні Росії проти України та можливу подальшу модифікацію, трансформацію цієї ролі».

Представник канцлера нагадав, що Білорусь досі надає окупантам свою територію для розгортання військ та свій повітряний простір для російських бойових літаків.

На запитання про те, чи очікує офіційний Берлін формального вступу Білорусі у війну проти України, Гебештрайт сказав: «Я не хотів використати таке формулювання, але білоруська допомога може нарощуватися, тож і такий варіант опиняється у сфері можливого».

Нагадаємо, сьогодні Путін з урядовою делегацією прилетів у Білорусь, щоб обговорити «увесь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції». Диктатори докладно обговорять «хід реалізації прийнятих раніше союзних програм». Насамперед йтиметься про питання торговельно-економічної взаємодії, спільні коопераційні проекти з акцентом на імпортозаміщення. 

Це перша за останні три роки поїздка російського диктатора у Білорусь. До цього всі російсько-білоруські зустрічі відбувалися на російській території.

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Теги: Білорусь путін Україна окупанти росія війна Німеччина

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