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У Боярці триває протистояння за храм: подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Боярці триває протистояння за храм: подробиці
УПЦ МП заявила, що в храм вдерлися рейдери
фото: УПЦ МП/Tekegram

Представники ПЦУ прийшли до церкви, аби втілити в життя рішення громади

У Боярці, що на Київщині, активізувалася боротьба за місцеву церкву. Іще взимку громада проголосувала за те, аби Свято-Михайлівський храм перейшов до Православної церкви України. Утім, тамтешні священники УПЦ МП чинили опір.

Зрештою, 6 травня представники ПЦУ прийшли до церкви, аби втілити в життя рішення громади. Та УПЦ МП заявила, що в храм вдерлися рейдери, а до настоятеля протоієрея Володимира приїхала швидка.

«З місця подій повідомляють, що калітку (хвіртку, – ред.) храму зачинила поліція та люди у військовій формі, на територію храму нікого не пускають. Тим часом рейдери включили генератор, болгарку та зрізали двері. З боку рейдерів відбуваються також силові провокації. На місці подій працює адвокат, але його теж не пускають. Одним із безпосередніх учасників захоплення храму є голова Боярської міської ради Зарубін Олександр, поряд з яким на даний момент знаходиться і так званий настоятель храму від «ПЦУ». Також на місці подій присутній начальник Фастівського управління поліції», – ідеться у повідомленні УПЦ МП.

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Нагадаємо, перехід релігійних громад УПЦ до Православної церкви України відбувся за дотриманням усіх норм та канонів, порушень не зафіксовано. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Раніше, 5 травня, стало відомо, що дві парафії Калинівської громади Фастівського району Київської області разом зі своїми священиками перейшли з УПЦ в ПЦУ. 

За даними, опублікованими на сайті Релігійно-інформаційної служби України, найбільше громад покинуло УПЦ МП у Хмельницькій області – 257. 199 парафій перейшло до ПЦУ на Волині. Більше сотні громад змінили юрисдикцію в Вінницькій (157), Київській (153) та Житомирській (131) областях. 

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