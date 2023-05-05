Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ще дві громади Київщини перейшли до ПЦУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ще дві громади Київщини перейшли до ПЦУ
Митрополит Епіфаній подякував cвященникам за прийняте доленосне рішення
фото: pomisna.info

Митрополит Епіфаній прийняв священників, які доєдналися до ПЦУ, та вручив їм відповідні укази

Дві парафії Калинівської громади Фастівського району Київської області разом зі своїми священиками перейшли з УПЦ в ПЦУ. Про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ). 

Блаженнійший Митрополит Епіфаній 4 травня 2023 року зустрівся у Митрополичому домі з настоятелем парафії на честь святого пророка Іллі архімандритом Ярославом (Алєксєєнком), кліриком цієї парафії священником Володимиром Шинкаруком та настоятелем парафії на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці села Діброва Калинівської ОТГ священником Олексієм Степановим, які підтримали рішення своїх громад послідувати Томосу та приєднатися до автокефальної Православної Церкви України. У зустрічі також взяв участь секретар Київської єпархії протоієрей Михаїл Лесюк.

Предстоятель поспілкувався зі священниками, подякував їм за прийняте доленосне рішення, вручив їм відповідні укази та подарував іменні єпитрахилі й служебники українською мовою.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну, жодна із 273 парафій Московської церкви в Києві не перейшла на релігійний бік України.

Нагадаємо, що громада з єпархії одіозного митрополита Паканича перейшла в Українську церкву. До слова, у Хмельницькому 5 квітня, прихожани церкви Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату проголосували за її перехід парафії до Православної церкви України. 

У Львові головний храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ.

Як повідомлялося, 40 релігійних громад Тернопільщини, які вже перейшли до парафій Православної церкви України, не можуть узаконити процес, бо держреєстратор його блокує. 

Читайте також:

Теги: Епіфаній Московська церква в Україні Київщина православна церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Весняне водопілля: яка ситуація з підтопленнями в Києві
Весняне водопілля: яка ситуація з підтопленнями в Києві
Ще дві громади Київщини перейшли до ПЦУ
Ще дві громади Київщини перейшли до ПЦУ
У Києві провалилась проїжджа частина дороги: рух транспорту тимчасово обмежено
У Києві провалилась проїжджа частина дороги: рух транспорту тимчасово обмежено
Збиття безпілотника над Києвом: рятувальники показали фото наслідків
Збиття безпілотника над Києвом: рятувальники показали фото наслідків
Збиття безпілотника над Києвом: рятувальники ліквідували пожежу
Збиття безпілотника над Києвом: рятувальники ліквідували пожежу
Момент збиття безпілотника над Києвом потрапив на відео
Момент збиття безпілотника над Києвом потрапив на відео

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
5687
У Києві пролунали вибухи під час тривоги
4711
Крах на Красній площі: старт у 1991-му, в 2023-му – фініш
4529
Денацифікації української історії. Спецоперація у Києві
4013
Атака дронів на Кремль: реакція Китаю
3657
Основна версія удару по Кремлю

Новини

Бої за Бахмут і Мар’їнку: Генштаб назвав кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:55
Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Вчора, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Вчора, 17:16
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
Вчора, 16:32
Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»
Вчора, 10:19
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Вчора, 07:29

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту