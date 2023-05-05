Ще дві громади Київщини перейшли до ПЦУ

Митрополит Епіфаній прийняв священників, які доєдналися до ПЦУ, та вручив їм відповідні укази

Дві парафії Калинівської громади Фастівського району Київської області разом зі своїми священиками перейшли з УПЦ в ПЦУ. Про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

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Блаженнійший Митрополит Епіфаній 4 травня 2023 року зустрівся у Митрополичому домі з настоятелем парафії на честь святого пророка Іллі архімандритом Ярославом (Алєксєєнком), кліриком цієї парафії священником Володимиром Шинкаруком та настоятелем парафії на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці села Діброва Калинівської ОТГ священником Олексієм Степановим, які підтримали рішення своїх громад послідувати Томосу та приєднатися до автокефальної Православної Церкви України. У зустрічі також взяв участь секретар Київської єпархії протоієрей Михаїл Лесюк.

Предстоятель поспілкувався зі священниками, подякував їм за прийняте доленосне рішення, вручив їм відповідні укази та подарував іменні єпитрахилі й служебники українською мовою.

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Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну, жодна із 273 парафій Московської церкви в Києві не перейшла на релігійний бік України.

Нагадаємо, що громада з єпархії одіозного митрополита Паканича перейшла в Українську церкву. До слова, у Хмельницькому 5 квітня, прихожани церкви Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату проголосували за її перехід парафії до Православної церкви України.

У Львові головний храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ.

Як повідомлялося, 40 релігійних громад Тернопільщини, які вже перейшли до парафій Православної церкви України, не можуть узаконити процес, бо держреєстратор його блокує.