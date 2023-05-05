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Чи хтось захоплює храми Московської церкви в Україні? Висновок омбудсмена

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи хтось захоплює храми Московської церкви в Україні? Висновок омбудсмена
Найбільше громад покинуло УПЦ МП у Хмельницькій області
фото: zaxid.net

Дмитро Лубінець: «Волевиявлення членів громад у кожному випадку було вільним та відбувалося прозоро»

Перехід релігійних громад УПЦ до Православної церкви України відбувся за дотриманням усіх норм та канонів, порушень не зафіксовано. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначив Лубінець, працівники Секретаріату Уповноваженого на постійній основі здійснюють моніторингові візити загальних зборів релігійних громад в регіонах України щодо зміни конфесійної належності від Української Православної Церкви до ПЦУ.

«Упродовж лютого – квітня 2023 року були відвідані територіальні громади Рівненської, Хмельницької, Херсонської, Житомирської, Вінницької та Львівської областей.  Під час моніторингових візитів не було зафіксовано істотних порушень чи конфліктних ситуацій. Волевиявлення членів громад у кожному випадку було вільним та відбувалося прозоро», – зазначив уповноважений.

Лубінець наголосив, що встановлено, що загальні збори релігійних громад проходять відповідно до Конституції України та Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». За його словами частина громади, не згідна з рішенням про зміну підлеглості, має право утворити нову релігійну громаду і укласти договір про порядок користування культовою будівлею і майном з їхнім власником (користувачем).

Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що дві парафії Калинівської громади Фастівського району Київської області разом зі своїми священиками перейшли з УПЦ в ПЦУ. 

За даними, опублікованими на сайті Релігійно-інформаційної служби України, найбільше громад покинуло УПЦ МП у Хмельницькій області – 257. 199 парафій перейшло до ПЦУ на Волині. Більше сотні громад змінили юрисдикцію в Вінницькій (157), Київській (153) та Житомирській (131) областях. 

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Теги: церква релігія Українська православна церква православна церква

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