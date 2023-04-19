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Скільки київських церков Московського патріархату перейшло до ПЦУ? Сумна статистика

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скільки київських церков Московського патріархату перейшло до ПЦУ? Сумна статистика
273 парафій столичних церкв залишаються на боці Москви
фото з відкритих джерел

Столичні парафії Московської церкви не спішать змінювати релігійну приналежність навіть під час повномасштабної війни 

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, тобто за 420 днів, жодна із 273 парафій Московської церкви в Києві не перейшла на релігійний бік України. Про це повідомила глава Комітету Київради з питань культури Вікторія Муха, пише головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний. 

Церкви Московського патріархату не перейшли ні до православної церкви України, ні до Української православної церкви Київського патріархату, ні до Української греко-католицької церкви.

Зазначимо, що з початку 2023 року до Православної церкви України перейшли лише 63 релігійних організації, які раніше належали до УПЦ Московського патріархату. Про це свідчать дані, оприлюднені «Опендатабот». З початку повномасштабного вторгнення й до кінця 2022 року до ПЦУ перейшло 214 релігійних громад. 

За даними, опублікованими на сайті Релігійно-інформаційної служби України, найбільше громад покинуло УПЦ МП у Хмельницькій області – 257. 199 парафій перейшло до ПЦУ на Волині. Більше сотні громад змінили юрисдикцію в Вінницькій (157), Київській (153) та Житомирській (131) областях. 

Нагадаємо, що в Києво-Печерській лаврі триває перевірка комісії Міністерства культури. Комісія зафіксувала нові порушення.

Зазначимо, що після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Як повідомлялося, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.

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Теги: Московська церква в Україні Київ

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