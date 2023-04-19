Скільки київських церков Московського патріархату перейшло до ПЦУ? Сумна статистика

Столичні парафії Московської церкви не спішать змінювати релігійну приналежність навіть під час повномасштабної війни

З початку повномасштабного вторгнення в Україну, тобто за 420 днів, жодна із 273 парафій Московської церкви в Києві не перейшла на релігійний бік України. Про це повідомила глава Комітету Київради з питань культури Вікторія Муха, пише головний редактор «Главкома» Микола Підвезяний.

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Церкви Московського патріархату не перейшли ні до православної церкви України, ні до Української православної церкви Київського патріархату, ні до Української греко-католицької церкви.

Зазначимо, що з початку 2023 року до Православної церкви України перейшли лише 63 релігійних організації, які раніше належали до УПЦ Московського патріархату. Про це свідчать дані, оприлюднені «Опендатабот». З початку повномасштабного вторгнення й до кінця 2022 року до ПЦУ перейшло 214 релігійних громад.

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За даними, опублікованими на сайті Релігійно-інформаційної служби України, найбільше громад покинуло УПЦ МП у Хмельницькій області – 257. 199 парафій перейшло до ПЦУ на Волині. Більше сотні громад змінили юрисдикцію в Вінницькій (157), Київській (153) та Житомирській (131) областях.

Нагадаємо, що в Києво-Печерській лаврі триває перевірка комісії Міністерства культури. Комісія зафіксувала нові порушення.

Зазначимо, що після виїзду представників Московської церкви з стін Києво-Печерської лаври, у будівлях залишилися суцільні руїни. Як повідомлялося, 29 березня представники Церкви Московського патріархату мали покинути територію і приміщення Києво-Печерської лаври через завершення дії орендного договору.