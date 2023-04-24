На Буковині згоріла церква УПЦ МП (фото, відео)
Підозрюваного у підпалі поліція затримала
У ніч проти 24 квітня у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області горіла церква УПЦ МП. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.
«Цієї ночі спалили один з найкрасивіших храмів Вижницького району, храм Іова Почаївського в селі Мілієве, що на Буковині. Підпалили храм – професійно, без шансів на порятунок», – йдеться у повідомленні Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ.
У поліції повідомили, що підозрюваного у підпалі церкви та магазину оперативно затримали.
Зловмисником виявився 34-річний житель села Іспас.
З чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого.
Нагадаємо, під час недавньої пожежі у храмі в селі Кордишів на Шумщині згоріло все, крім ікони.
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