На Буковині згоріла церква УПЦ МП (фото, відео)

Підозрюваного у підпалі поліція затримала

У ніч проти 24 квітня у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області горіла церква УПЦ МП. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

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«Цієї ночі спалили один з найкрасивіших храмів Вижницького району, храм Іова Почаївського в селі Мілієве, що на Буковині. Підпалили храм – професійно, без шансів на порятунок», – йдеться у повідомленні Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ.

У поліції повідомили, що підозрюваного у підпалі церкви та магазину оперативно затримали.

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Зловмисником виявився 34-річний житель села Іспас.

З чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого.

Нагадаємо, під час недавньої пожежі у храмі в селі Кордишів на Шумщині згоріло все, крім ікони.