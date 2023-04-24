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На Буковині згоріла церква УПЦ МП (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Буковині згоріла церква УПЦ МП (фото, відео)
Із затриманим чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого
фото: пресслужба поліції

Підозрюваного у підпалі поліція затримала

У ніч проти 24 квітня у селі Мілієве Вижницького району Чернівецької області горіла церква УПЦ МП. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

«Цієї ночі спалили один з найкрасивіших храмів Вижницького району, храм Іова Почаївського в селі Мілієве, що на Буковині. Підпалили храм – професійно, без шансів на порятунок», – йдеться у повідомленні Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ.

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У поліції повідомили, що підозрюваного у підпалі церкви та магазину оперативно затримали.  

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Зловмисником виявився 34-річний житель села Іспас.

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З чоловіком проводять першочергові слідчі дії, встановлюються мотиви вчиненого.  

Нагадаємо, під час недавньої пожежі у храмі в селі Кордишів на Шумщині згоріло все, крім ікони. 

Теги: пожежа відео єпархія поліція церква

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