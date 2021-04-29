На Одещині відомий курорт огородили небезпечною канавою (фото)

Канава біля курорту із часом перетвориться на потворну сміттєву яму

Курорт «Рассейка», який примикає до Нацпарку «Тузлівські лимани» і є рекреаційною зоною, відгородили потужною канавою. Про це повідомив еколог, співробітник Нацпарку Іван Русєв на своїй сторінці в мережі Facebook.

За словами Русєва, у цій зоні відпочинку, звану в народі «Курорт Шанхай», немає земельного планування, доріг, водозабезпечення, каналізації, облаштування, безпеки та комфорту. І така совкова канава повністю відображає «поліфункціональність» такого відпочинку.

Дикість канави за словами Русєва полягає не тільки в тому, щоб усіх гостей, які приїжджають на відпочинок «заганяти» як овець через один вузький вхід і збирати з них гроші за відсутність курортних послуг. Але в тому числі для того:

щоби ця канава із часом перетворилася на потворну сміттєву яму;

щоби гуляючи вздовж рекреаційної зони, туристи в сутінках і вночі потрапили в неї, як у пастку для звірів і ламали собі ноги;

щоби мігруючи дикі тварини – полівки, їжаки, зайці, молоді лисенята, шакалята та ін. падали й гинули в канаві;

щоби перекрити доступи для контролю території та акваторій НПП «Тузлівські лимани» службі держохорони нацпарку та перешкоджати оперативно затримувати браконьєрів;

щоби блокувати можливість оперативного реагування на ймовірні пожежі.

Тим часом стало відомо, що із 15 травня Туреччина стане для українців дешевшою. Туреччина скасує вимогу щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів з України.