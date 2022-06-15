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    Події в Україні

    У Черкасах із 16 червня діятимуть нові тарифи на проїзд

    У Черкасах збільшиться вартість проїзду в автобусах та тролейбусах - У Черкасах із 16 червня діятимуть нові тарифи на проїзд
    У Черкасах збільшиться вартість проїзду в автобусах та тролейбусах
    фото з відкритих джерел

    Крім того, у місті запроваджується електронний квиток у транспорті

    У Черкасах виконавчий комітет міськради проголосував за встановлення нових тарифів на проїзд у міських тролейбусах та автобусах. Про це повідомиляє пресслужба Черкаської міської ради.

    Відповідно до рішення, ціна квитка в електротранспорті становитиме 10 грн, а у маршрутці – 13 грн.

    Новий тариф у маршрутних автобусах набере чинності з дня опублікування, орієнтовно, вже із 16 червня. А от у тролейбусах нові тарифи почнуть діяти лише після скасування рішення місцевої комісії ТЕБ та НС, яким було запроваджено безкоштовний проїзд у міському електротранспорті. Точної дати, коли це відбудеться, у міськраді поки що не назвали.

    Крім того, у місті запроваджується електронний квиток у транспорті. У тролейбусах валідатори вже встановлені, завершується їхнє налаштування. Облаштування валідаторами маршруток планується протягом двох місяців.

    «Оплатити проїзд наразі можна буде кількома способами. Перший – банківською карткою, мобільним телефоном або смарт-годинником з технологією NFC. Другий – придбавши квиток у терміналі IBox. На квитку буде QR-код, який потрібно буде відсканувати у транспорті. Квиток буде дійсним протягом тижня. Крім того, завершується розробка мобільного додатку SmartTicket.City, картки містянина та проїзного квитка, за допомогою яких можна також буде оплатити проїзд», – розповів заступник директора департаменту ЖКК Сергій Отрешко.

    Перевірку оплати за проїзд у міському транспорті здійснюватимуть контролери. Передбачається, що протягом місяця буде адаптивний період, коли громадян, які не розібралися з оплатою, не каратимуть, натомість проводитимуть із ними роз’яснювальну роботу. Пільговикам потрібно буде мати при собі відповідні документи, щоб у разі необхідності пред’явити їх контролеру.

    Нагадаємо, у селі Глібівка Вишгородського району Київщини відновлено рух через міст, який підірвали рашистські загарбники під час відступу.

    Також з 3 червня у Дніпропетровській області відкрито рух по новій ділянці автомобільної дороги Київ-Дніпро.

    Теги: тарифи громадський транспорт Черкаси Україна транспорт квиток
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    У Черкасах із 16 червня діятимуть нові тарифи на проїзд